Termina la racha del Tenerife

Tal como se esperaba, Luis Miguel Ramis repitió la alineación del partido de la jornada anterior, el del triunfo en Valladolid por 0-2. Jugaron de inicio Juan Soriano, Jérémy Mellot, Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Michel Herrero, Alexandre Corredera, Víctor Mollejo, Samuel Shashoua,Elady Zorrilla y Enric Gallego.

El partido fue intenso desde el arranque. El Mirandés demostró pronto que no había visitado el Heliodoro Rodríguez López dispuesto a firmar el 0-0 y puso a prueba a Soriano con un disparo de Marques. Los visitantes, con un peligroso Hassan, dominaron un tramo inicial en el que el Tenerife aguardó el momento de salir al contragolpe con velocidad, casi siempre con Shashoua como canalizador. Por momentos lo consiguió, sin ocasiones muy claras. En general, a los blanquiazules les faltó continuidad para sus intenciones terminaran en algo concreto. De camino, el equipo de Ramis fue cogiéndole el pulso al encuentro y apagó el ímpetu de un Mirandés que no piso con tanta frecuencia el campo contrario, aunque lo hizo con criterio cada vez que pudo. La insistencia de los blanquiazules tuvo premio cerca del final del primer tiempo. Álex Muñoz sorprendió por la banda izquierda, entró en el área y fue derribado por Carreira. El penalti fue claro. No hizo falta ni revisarlo. Así se pudo descubrir que Míchel es el nuevo encargado de lanzar las penas máximas -al menos entre los que estaban en el campo-. Colocó el balón en el punto de los once metros y engañó por completo a Raúl Lizoaín. 1-0 en el minuto 43.

Tras el descanso, el Tenerife salió decidido a sentenciar. Y estuvo cerca de conseguirlo con un lanzamiento de Shashoua que se estrelló en el larguero (47’). El Mirandés se sobrepuso y consiguió mantenerse vivo en un encuentro que dejó abierta la puerta a la escuadra burgalesa de llevarse algo positivo.

El conjunto de Lolo Escobar fue creciendo, ayudado por los cambios, y neutralizó la ventaja tinerfeña con un tanto de Iñigo Vicente, que remató en el área pequeña un pase desde la banda derecha que se filtró en medio de una cadena de errores de la defensa.

Quedan 10 minutos, más el tiempo añadido, y el Tenerife fue a por el triunfo. Estuvo cerca de anotar el 2-1 con un remate de cabeza de Carlos Ruiz que fue a parar al larguero. Los blanquiazules apretaron el acelerador impulsados por la grada. En medio del acoso al área de Raúl Lizoaín, el Mirandés montó un veloz contragolpe que cogió a la defensa casi sin oposición. Lo resolvió Simón Moreno sin que quedara tiempo para nada más.

Tras esta derrota, el Tenerife queda cuarto clasificado, con 11 puntos, a dos de su próximo rival, el Almería. Será el viernes en el estadio de los Juegos Mediterráneos.