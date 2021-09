Candidato a prolongar la racha

Y es que la propia competición es la primera en poner en su sitio a los que caen en la tentación de soñar despiertos. Sobre todo en partidos como el de hoy en el Heliodoro Rodríguez López, ante un rival de esos que son capaces de lo mejor y de lo peor, que es de los más goleadores (8) pero también de los más goleados (7), un adversario de extremos que, por si fuera poco, no empezó nada mal la Liga: dos victorias, un empate y dos derrotas. En definitiva, un Mirandés «fresco, dinámico y atrevido». Así lo ve Luis Miguel Ramis, que lo tiene todo para repetir alineación: no hay sancionados y tampoco lesionados –exceptuando los casos ya conocidos de Álex Bermejo, Lasso, Javi Alonso y Nahuel–, los resultados avalan la continuidad de los que están jugando... En definitiva, lo que no sea un calco del once del José Zorrilla sería una sorpresa. Aunque nunca se sabe.

Ni siquiera el probable regreso a la convocatoria de Aitor Sanz genera dudas. El capitán ya está recuperado de la rotura muscular que sufrió en la primera jornada de Liga y el técnico tiene la intención de incluirlo hoy en la lista. Otra cosa es que vaya a ser titular. El notable rendimiento de Míchel Herrero y Alexandre Corredera no invita a tocar la sala de máquinas, aunque Aitor ofrece garantías.

Con el madrileño como novedad esperada entre los citados, la única incógnita está en la presencia de Sergio González, quien trabajó esta semana condicionado por unas molestias musculares.

Por su parte, Lolo Escobar, técnico del Mirandés, sí se verá obligado a introducir, al menos, un cambio. Pierde al centrocampista Meseguer, sancionado por las dos tarjetas amarillas que recibió en el partido de la jornada anterior ante el Alcorcón en Anduva (1-3).

Escobar, novato en la categoría y procedente del Salamanca, forma parte de la profunda renovación de la plantilla del Mirandés, habitual en los últimos veranos y ejecutada con una fórmula parecida: fichajes de jóvenes jugadores, muchos cedidos de filiales de clubes de superior categoría... Llegaron dos del Atlético que ya han marcado, Camello (3) y Riquelme (1); un atacante del Villarreal que está llamando la atención, Hassan; un par de cachorros del Athletic, Imanol e Iñigo Vicente; un lateral del Celta, Carreira... Incluso se unieron a préstamo futbolistas de clubes extranjeros de prestigio, Capellini, Marqués (Juventus) y Arroyo (Liverpool). Estructura de filial, comportamiento de filial. Para lo bueno y lo malo.

Atrás queda el sobresalto por un falso positivo por Covid que trastocó los planes de trabajo del viernes. El Mirandés pudo viajar.