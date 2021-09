La ruta centenaria de Corredera

El 22 de octubre de 2017, Luis Miguel Ramis ordenó la entrada en el campo de Alexandre Corredera en un encuentro entre el Almería y el Reus jugado en el estadio de los Juegos Mediterráneos. El centrocampista gerundense debutó en Segunda División estando a las órdenes del que ahora vuelve a ser su entrenador. Además, ese día inició un camino con el que se ha adentrado en el fútbol profesional o ha estado cercano a esa categoría, una senda que incluye 99 paradas a modo de intervenciones en partidos de Segunda, Segunda B, Copa del Rey, playoff... Este domingo redondeará la cifra con motivo del Tenerife-Mirandés (17:15).

Álex fue valiente desde sus inicios. No dudó en hacer las maletas para cambiar la cantera del Barcelona por la del Deportivo o para probar fortuna en el filial del Almería. Por ahí fue pasando del juvenil A azulgrana a los equipos de Tercera del Dépor y el Almería. Hasta que Ramis le abrió la puerta al circuito profesional en momentos puntuales de la primera vuelta de la temporada 2017/18. Lo cierto es que le costó reencontrarse con esta categoría. No lo hizo hasta que firmó por tres años con el Tenerife. «Necesitaba dar este paso, es un paso gigante», reconoce Corredera, quien antes tuvo que labrarse un camino a base de minutos en la desaparecida Segunda B. Primero completó media Liga en un histórico, el Real Murcia. En la mitad del curso 2018/19 se despidió del club de La Condomina para reforzar a un filial con nombre, el Mestalla. Y en el verano de 2019 subió a la plataforma definitiva de despegue, un Badajoz en el que estaría todavía si no se hubiera torcido, ante el Amorebieta, su último intento de subir a Segunda.

Desde su estreno con el Almería de Ramis, Corredera ha sumado ocho partidos en la ahora llamada LaLiga Smartbank (cinco con el Tenerife), 83 en Segunda B (Murcia, Mestalla y Badajoz), cuatro de la Copa del Rey (todos con el Badajoz y eliminando en 2020 a Las Palmas y Éibar) y otros tantos en las dos últimas promociones de ascenso a Segunda División.

«No somos candidatos a nada»

El exceso de confianza no será un problema en el vestuario del Tenerife. Tanto Ramis como los jugadores son los primeros en recordar que sumar 11 puntos en las cinco primeras jornadas no es ninguna garantía. «Por estar donde estamos no somos candidatos a nada», advirtió Alexandre en declaraciones a los medios de comunicación del club. Eso sí, el centrocampista blanquiazul afirmó también que «hay que aprovechar esta buena dinámica». El siguiente desafío llegará el domingo ante un Mirandés que está «jugando realmente bien».