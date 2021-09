Míchel Herrero: «No vamos a ganar los partidos por el hecho de estar ya arriba»

Si hace poco más de un mes les dicen que ahora mismo iban a tener 11 puntos de 15, ¿alguien en el vestuario se lo hubiera creído?

Pienso que nadie se imaginaba este inicio tan bueno, pero sí teníamos claro que íbamos a hacer un buen papel porque desde la pretemporada ya se veía. Yo he percibido el grupo que hay, el buen rollo, y la calidad y competencia de la plantilla; pero sobre todo que existe gran apoyo entre todos, ya nos toque aportar siendo titulares, suplentes o no jugando. Ese buen rollo en el vestuario hace que vayamos todos a una.

Es nuevo en el equipo, ¿pero era consciente del temor que existía por no repetir los malos inicios de temporadas anteriores?

Sí, eso son cosas que se escuchan, pero a mí me gustan los retos y vine aquí sin importarme eso. Las estadísticas están para romperlas y por ahora lo estamos haciendo. Esperemos que siga siendo así.

¿Desde fuera se ve Tenerife como un equuipo complicado en el que jugar por aquello de la presión y la exigencia del entorno?

Cuando tuve la opción de firmar por el Tenerife sí me comentaron que aquí podía existir una presión adicional, pero para mí eso no es nada malo, más bien al contrario. Me gusta que la afición apriete al jugador, porque si tú le das a ella, ella te recompensará. Los futbolistas debemos estar preparados para este tipo de situaciones, pero por ahora queda claro que equipo y afición vamos de la mano.

Solo son cinco jornadas de 42, pero ¿hay motivos para ilusionarse?

Ahora podemos estar ilusionados porque hemos hecho un gran inicio, pero debemos mantener la misma idea, trabajando como hasta ahora y plasmar en los partidos lo que nos dice el cuerpo técnico. Sería un error pensar en el futuro o que somos un gran equipo. Solo somos un equipo que tiene que estar compitiendo y dándolo todo durante los 90 minutos. No vamos a ganar los partidos por el simple hecho de estar arriba, ni sin saltar, correr o disputar cada balón.

¿Pero no resultará complicado que la afición tenga los pies en el suelo?

Bueno... Quiero que la afición esté ilusionada con nosotros y este buen inicio, pero debemos tener claro que tienen que seguir apoyándonos y empujándonos en los momentos difíciles.

Siendo un mediocentro de corte ofensivo como lo es usted, ya ha recalcado en varias ocasiones la importancia de dejar la portería a cero...

En todas las categorías es vital dejar la portería a cero, pero en Segunda lo es más que en ninguna. La labor que estamos realizando es muy difícil porque hay rivales muy buenos, pero hay un trabajo detrás que se entrena diariamente. Es algo que tiene mucho mérito y lo que debemos hacer es seguir igual de concentrados para mantener este objetivo.

¿Qué es lo que le ha gustado más hasta ahora de Ramis?

Lo más importante es que ha sido jugador, y sabe lo que necesita, lo que quiere y lo que pide un futbolista, y te lo da. Lo mejor que tiene es el trato con el grupo. Y también la exigencia que te requiere, porque en los entrenamientos nos aprieta muchísimo. Son sesiones muy duras pero eso luego lo agradeces y queda reflejado en los partidos de liga.

Lo ha jugado todo en los cinco primeros partidos. ¿Lo esperaba?

Pues no, uno no se espera que salga todo tan bien. Pero no es fruto solo de mí sino de mis compañeros, a los que les estoy agradecido por su trato. Intento ayudar donde me pidan y ahora mismo me encuentro en un nivel muy bueno, con una confianza muy alta y espero seguir aportando.

Cuando fichó por el CD Tenerife se leyó, en redes sociales, que con 33 años llegaba un jugador viejo. Pero por lo visto en el campo no lo parece...

Bueno... En las redes hay todo tipo de comentarios y opiniones, y hay que respetarlos. No soy un niño de 20 años ni un viejo que está a punto de retirarse. Tengo una edad pero me encuentro a un nivel físico muy bueno, y mentalmente más fuerte todavía. Jugando me siento como un chaval. A todos los que comentan que estoy viejo, pues ahí están mis cinco partidos, las estadísticas y ya está...

Además está logrando que la baja de Aitor Sanz sea apenas traumática...

La suya es una baja muy importante porque es un grandísimo jugador y lo necesitamos. Es un gran compañero porque nos da mucho, pero mientras él no está tratamos de que su ausencia se note lo menos posible. Aquí no hay nadie imprescindible y necesitamos de todos.

Su vuelta parece medianamente cercana. Con lo bien que lo está haciendo usted y las buenas sensaciones que viene dejando Álex Corredera, ¿no sobra un mediocentro?

Es verdad que la vuelta de Aitor ya está cerca y lo esperamos con muchas ganas. A nosotros nos toca estar lo más preparados posible, y ya luego el que decide es el entrenador; pero la liga es muy larga, hay muchos partidos y la competición exige mucho. Esa competitividad que tenemos es muy sana y juegue quien juegue lo va a hacer bien.

En Valladolid acabó siendo uno de los líderes del vestuario. ¿Ocurrirá lo mismo aquí o es una labor que le corresponde a otros?

Allí , con todo lo que estuve, al final ahí estaba, tratando de ayudar a todos. Aquí, lógicamente, hay mucha gente importante y veteranos dentro del equipo, pero todos aportamos nuestro granito de arena. Los compañeros me tienen a su disposición para lo que quieran.

También comentan de usted que no se esconde cuando las cosas vienen mal dadas...

Me gusta que todo vaya bien, que los compañeros, el club y la afición estén contentos, pero esto no es un camino de rosas. La liga es muy dura y tiene sus momentos malos, y aunque ahora estamos muy contentos, llegarán momentos malos. Y en esos momentos malos es cuando más cerca y unidos debemos estar, y no tener miedo para poder salir de esa posible mala racha.