Ramis: «No somos candidatos a nada»

El Tenerife ya no es un equipo del montón en Segunda División. Con triunfos como el de ayer en el José Zorrilla y una racha de cinco jornadas sin perder, los blanquiazules empiezan a ser mirados como uno de los animadores de la Liga. Se trata de una etiqueta de la que no se apropian en el vestuario tinerfeño. Lejos de fomentar la euforia que sí puede notarse en el entorno, en la plantilla se encargan de seguir con los pies en el suelo. Y el primero en dar ejemplo es Luis Miguel Ramis, a quien le preguntaron tras el 0-2 al Real Valladolid si el Tenerife era aspirante a competir por subir a Primera. La respuesta del técnico fue significativa. «No, qué va, para nada, no somos candidatos a nada», afirmó.

Relacionadas Victoria del Tenerife ante el Valladolid

El técnico tarraconense recordó que en una fase tan embrionaria del campeonato no hay nada definitivo, ni en la parte alta de la clasificación ni en la opuesta. «En la jornada cinco no somos candidatos a absolutamente nada», añadió. «Esto da muchas vueltas», advirtió el entrenador del Tenerife. «Estamos contentos, pero nos va a tocar (perder), seguro, porque cuanto más ganas, más cerca estás de perder y cuanto más pierdes más cerca estás de ganar», argumentó dentro de un tono realista.

«Estamos contentos, pero nos va a tocar perder seguro» Luis Miguel Ramis - Entrenador del CD Tenerife

En lugar de soñar despierto, incidió en la conveniencia de mantener la línea de trabajo que ha permitido al Tenerife iniciar la temporada con tan buenos números. «Lo que hay que hacer es perseguirlo semana tras semana», comentó Ramis. «Lo que tienes en el casillero ya está ahí y no te da ningún poder extra para la jornada siguiente», señaló pensando en el partido del domingo que viene ante el Mirandés en el Heliodoro Rodríguez López. «Lo que te da los tres puntos es trabajar y mostrar este nivel de implicación que estamos teniendo, pero no somos candidatos a nada», insistió.

En cuanto al desarrollo del encuentro en Pucela, Ramis no tuvo problemas en reconocer que al Tenerife le salió el plan que tenía previsto para superar al Valladolid. «Sí ha ido todo como esperábamos», reconoció el técnico. «Sobre todo, uno sueña también con acertar en las situaciones de gol que tenga, con ir imponiéndose en el partido poco a poco, con gestionar bien las situaciones», continuó dando un repaso a todos los factores que se fueron produciendo a lo largo del encuentro de ayer.

Ramis afirmó que no le sorprendió la enérgica salida del Real Valladolid. De hecho, en la rueda de prensa previa al partido se refirió a esta situación como una de las claves para que el Tenerife consiguiera imponerse. «Sabíamos cuáles eran las dificultades que nos iba a plantear el Valladolid de inicio y que nos iban a meter muchas veces en el área con centros, con acciones combinativas, y quisimos responder bien para hacerles ver que somos firmes en ese sentido, para ir creciendo en el partido a partir de ahí», explicó el preparador del representativo. «Creo que la idea que teníamos se ha cumplido. Luego, esto va de aciertos y los hemos tenido», concluyó haciendo mención a la eficacia en los remates de Shashoua y Míchel.