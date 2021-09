Otro salto en el nivel de dificultad

Es un factor añadido que no cogerá por sorpresa al Tenerife. Tienen claro lo que les aguarda hoy, una puesta en escena de los locales plena de «mensajes de energía y empuje». Ya lo avisó Ramis, consciente de que, al igual que en la globalidad de la competición, las apariencias también pueden engañar dentro de su equipo, al menos de puertas afuera. Y es que, a pesar de ser el menos goleado de la Liga –Soriano lleva más de 300 minutos con la meta a cero–, completó ante la Ponferradina su peor partido en defensa. El técnico no se cortó al advertir que una actuación similar en el José Zorrilla no será garantía de una victoria.

OTROS APUNTES DE LA PREVIA DEL PARTIDO La convocatoria Luis Miguel Ramis convocó ayer a 23 jugadores, igual que en la jornada anterior. Solo introdujo un cambio en la lista. Entró el portero Víctor Méndez y salió el lesionado Álex Bermejo. El único descarte fue Alberto Jiménez. El Tenerife sigue teniendo las bajas de Aitor Sanz, Borja Lasso, Javi Alonso y Nahuel. Fichajes del rival El Valladolid mantuvo parte del bloque que bajó de Primera y lo reforzó con las cesiones de Diogo Queirós, Gonzalo Plata y Cristo, y los traspasos de Sergio León y Olaza Reencuentros En el Tenerife hay dos futbolistas que subieron a primera con el Valladolid, Dani Hernández (11/12) y Míchel (17/18). El centrocampista jugó 166 partidos con el equipo castellano. Por su parte, en el rival están el tinerfeño Cristo González (cedido por el Udinense con una opción de compra) y el lateral Luis Pérez

Pero esta alerta no parece traer consigo cambios en el armazón tinerfeño. Lo más probable es que Álex Muñoz –de vuelta al once con gol incluido la pasada jornada– repita en la banda izquierda y que se mantenga el bloque de retaguardia formado por Soriano, Mellot –cada vez más afianzado y sin dar opciones a Moore–, Sipcic, Carlos Ruiz y el citado lateral alicantino. Igualmente se da por hecho que el exblanquivioleta Míchel Herrero y Alexandre Corredera llevarán el timón en el centro. De hecho, tampoco se esperan novedades en el frente de ataque, exceptuando la obligada por la lesión de Bermejo. El barcelonés fue titular ante la Ponferradina en el costado derecho, lugar en el que encaja perfectamente Mollejo, sin descartar las opciones de Rubén Díez y Thierno. También podría jugar ahí Elady, pero seguramente tendrá continuidad en el carril izquierdo. Las posiciones más centradas serían para Sam Shashoua y Gallego.

Es lo que tiene venir de un triunfo: lo que sale bien, no se toca. O se toca menos. Precisamente, es justo lo contrario que pasa en el Valladolid. La duda está en si la goleada en El Plantío llevará al banquillo a más de un futbolista. Uno de los elegidos en Burgos fue el tinerfeño Cristo González, cuya competencia crece por el regreso de Weissman después de ser convocado por la selección de Israel. Otros que volvieron tras sus compromisos internacionales fueron el defensa marroquí El Yamiq y el extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, fichado el último día del mercado y recibido ayer por al equipo. La relación de altas podría ampliarse con la del central Joaquín, que es duda por una lesión. Carnero, Kike Pérez, Hervías y El Hacen –sin ficha– sí están descartados.