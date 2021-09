El Lenovo pide turno para el desquite

No porque se esté convirtiendo en habitual en estos últimos cursos, la presencia del Lenovo Tenerife en la lucha por un título deja de tener carácter excepcional. Este sábado, el cuadro lagunero reedita otro episodio de la impronta que viene dejando en la élite del basket nacional, si bien este nuevo episodio cuenta con varios añadidos que lo convierten en una cita aún más especial.

Primero porque el cuadro de Txus Vidorreta disputa esta Supercopa Endesa 2021 no solo en calidad de anfitrión, sino por haberse ganado su pasaporte por méritos deportivos. Aquellos que esgrimió en una estratosférica temporada 20/21 y que le permitieron codearse con los gallos de la ACB. También porque lo hará al amparo de su afición, aquella que no le pudo dar el aliento extra hace justo un año, con motivo de la Supercopa 2020. E igualmente no será un partido cualquiera porque los aurinegros tienen ante sí la ocasión de desquitarse de lo ocurrido en el último torneo con el que arranca la temporada oficial.

Doce meses atrás los isleños apenas pudieron discutirle el triunfo al Real Madrid (79-92), que también, tiempo después, aguó la fiesta canarista en otras semifinales, las de la Copa del Rey pese a un +18 de los de Vidorreta antes del descanso. Situación, pues, casi perfecta para que el Lenovo se saque la espinita ante el vigente campeón y siga haciendo historia.

El discurso generalizado apunta a este formato de competición y a este momento de la temporada como los más propicios para que un equipo modesto pueda dar la sorpresa ante uno de los grandes. Eso al menos en la teoría, porque la práctica dice todo lo contrario. De hecho, solo el Granca –2016– ha salido airoso entre los de la clase media. Este 2021, sin embargo, los argumentos para pensar en hacer saltar la banca parecen algo más sólidos.

Llega el Lenovo Tenerife a esta Supercopa no solo con la vitola de tercer clasificado en la ACB 20/21, sino con el plus de prácticamente repetir la formación que lució el curso anterior. Cuatro fichajes de los que principalmente dos –Sastre y Wiltjer– están llamados a aportar cantidad (mayor rotación) y calidad (deberían ser el escolta y el ala pívot titulares) en una plantilla con un estilo y unos automatismos muy definidos.

Un baloncesto casi de memoria liderado de nuevo por Huertas y Shermadini y que ha dejado notables destellos en pretemporada. Algunas lagunas defensivas y ciertos problemas para correr hacia atrás son, quizá, los aspectos más perentorios a pulir para poderle competir esta noche a un rival que llega a la Isla con muchas más dudas de las que podría albergar el cuadro lagunero.

Un Real Madrid impredecible

Con varias caras nuevas (pese a que jugadores como Huertel y Hanga conocen a la perfección la ACB), con algunos lesionados (a Randolph y Thompkins se une Abalde) y con unas cuantas piezas que han pasado un verano ajetreado por los compromisos con sus selecciones (Tavares, por ejemplo, acabó el domingo pasado el Afrobasket), Pablo Laso tendrá trabajo extra para dar con la versión deseada de un Real Madrid que también ha dejado dudas –especialmente en defensa– en no pocos pasajes de sus tres choques de preparación. Una inestabilidad poco habitual en los merengues de la que debe intentar sacar tajada el Lenovo Tenerife.