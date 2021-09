Fue hermético Vidorreta cuando se le preguntó por el supuesto estado de forma en el que llegará su rival de hoy, el Real Madrid, a la Supercopa. «No te puedo decir, eso lo sabrá su entrenador», respondió. «Yo me preocupo por mi equipo, y como mi equipo está mejor, siendo capaz de ganar al Barça hace un par de meses y al Baskonia en esta pretemporada, tengo buenas sensaciones. Todavía no poseo la capacidad para analizar al Real Madrid actual, ya que viene de jugar solo tres partidos de pretemporada; es muy poco», añadió al respecto Vidorreta, antes de reiterar que tiene todos los sentidos en los suyos. «No tengo nada que decir de mi rival; me preocupo por mi equipo», añadió.

Sólo se atrevió Txus a un pequeño análisis de los blancos al ser cuestionado por el momento físico al que llegan los suyos a este arranque de curso. «Estamos en un momento prematuro, pero como lo están todos los equipos. No es el mejor momento físico y todavía debemos adquirir el tono preciso. Ellos tienen un equipo con mejor físico que nosotros en relación a centímetros y kilos, que para eso son un equipo de Euroliga, pero estamos en una situación óptima para poder competir», explicó el máximo responsable del banquillo aurinegro.

Por último, Vidorreta se congratuló de la presencia esta noche de público en las gradas del Santiago Martín. «Es muy importante volver a jugar con público porque nos dará a todos una inyección especial de ánimo. Con ellos, cada vez que nos jugamos un título tenemos un extra y eso es lo que más nos motiva», señaló el entrenador aurinegro, que espera «revivir esa sensación» que ya disfrutaron él y los suyos con motivo del partido de semifinales contra el Barça a principios de junio, cuando pudieron asistir mil aficionados.

Laso: «Mantienen su estilo de juego»

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó en la previa de la semifinal de la Supercopa que su «equipo está bien» y con respecto a los cuatro fichajes que «era obligatorio rearmar la plantilla». Por lo que al Tenerife se refiere, Laso habló de su peligro y dificultad. También analizó el técnico madridista al Lenovo Tenerife. «Lo fácil sería hablar de Huertas y Shermadini, pero hay mucho más detrás, Salin, Doornekamp, Fitipaldo, Sulejmanovic, Sergio Rodríguez, Wiltjer... Han mantenido su estilo de juego y han ido acoplando piezas. Es el equipo con más automatismos naturales de la Liga y eso es fruto de un gran trabajo que valoro», resaltó el vasco, antes de hablar de la importancia de la grada. «Además, habrá mucho ambiente porque los aficionados siempre apoyan a su equipo. Estamos contentos de que la gente vuelva a los pabellones», finalizó Laso.