Ramis tendrá la última palabra, pero si fuera por Víctor Mollejo, mañana se estrenaría como futbolista del Tenerife en el partido ante la Ponferradina. Aunque llegó a la Isla hace solo dos días, como último fichaje del club en el mercado de verano –cedido hasta junio sin opción de compra por el Atlético–, se encuentra en un punto físico óptimo. De hecho, completó toda la pretemporada y entró en las primeras convocatorias de un equipo de Primera, un Mallorca del que optó por salir para tratar de asegurarse un mayor protagonismo en otro destino. «Quería ir a un sitio en el que tuviera más oportunidades y pudiera ayudar y sentirme útil».

El polivalente futbolista ofensivo, incorporado con la idea de que sea una de las alternativas principales para el puesto de extremo derecho –Nono se marchó al Ibiza–, cerró ayer la serie de presentaciones de los once refuerzos del Tenerife. En una rueda de prensa telemática, el canterano del Atlético se definió como un jugador «aguerrido, que compite muy bien», que pisa el área rival con frecuencia y que tiene gol, que es «un factor importante». Además, ofrece soluciones en todo el frente ofensivo sin una preferencia clara. «Toda mi vida he sido segundo punta, pero he jugado en todos los lados. En el Deportivo lo hice durante media temporada por la derecha y después jugué en la izquierda», contó describiendo su «facilidad» para moverse en las tres posiciones.

Es más, el director deportivo Juan Carlos Cordero añadió que también sabe desenvolverse como delantero. En definitiva, afirmó que espera que aporte «velocidad, potencia, energía y gol».

¿A partir de qué momento? Lo cierto es que no hay ningún obstáculo que impida que empiece a demostrar sus cualidades mañana. «Estoy preparado para debutar este sábado», advirtió Mollejo. «Me noto bien físicamente».

Más pronto que tarde tendrá la oportunidad de establecer una «conexión con la grada» del Heliodoro Rodríguez López de la que no duda. Su entrega suele ser muy bien recibida por las aficiones. «Soy jugador que lo da todo en el campo y eso siempre gusta, así que espero tener una buena conexión con la grada», afirmó.

Convencido de que el Tenerife puede «hacer cosas bonitas», confesó que tiene «muy buenos recuerdos» de la Isla, no solo porque fue donde logró el ascenso con el Mallorca la temporada pasada, sino porque fue más de una vez su destino vacacional. Además, contó que su amigo Nono González le dio muy buenas referencias «de la Isla y del equipo».

La cláusula de Corredera: 8 millones

En el caso de que algún club se interese por Alexandre Corredera en mercados de fichajes venideros, durante la estancia de tres temporadas del centrocampista catalán en el Tenerife, tendrá que tener preparados 8 millones de euros. Ese es el importe en el que quedó fijada la cláusula con la que quedaría rescindido el contrato del futbolista, informó ayer la Ser. Aunque es un recién llegado, el exjugador del Badajoz ha empezado a llamar la atención por su notable rendimiento. Juan Carlos Cordero fue previsor y aseguró un ventajoso negocio con una hipotética venta.