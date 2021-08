A un futbolista ambicioso como Alexandre Corredera le supo a poco el punto sumado ayer por el Tenerife en el Carlos Tartiere. «No es malo, pero tampoco es bueno porque buscamos los tres», afirmó.

El centrocampista catalán recordó que su equipo «siempre» quiere «ganar», algo que no consiguió ante el Real Oviedo (0-0). «Pero el Tenerife está en una buena dinámica», opinó analizando el tramo inicial de la temporada, en el que el balance es de un triunfo y dos empates. «Quisimos alargar en Oviedo las buenas sensaciones del comienzo de la Liga, pero cuesta mucho ganar fuera de casa», comentó el exjugador del Badajoz. «Además, este es un campo complicado y nos enfrentamos a un buen rival», añadió Corredera.

«En la primera parte tuvimos el control y pudimos jugar a lo que queríamos», opinó el blanquiazul.

Alexandre señaló que el Tenerife de Ramis «sabe lo que quiere», y destacó que «es difícil» que los rivales le hagan goles, tal como se demostró ayer y en el encuentro anterior, ante el Sporting. «Trabajamos todos en la misma dirección, físicamente estamos bien y aguantamos bien cada partido hasta el final. Esta vez nos costó generar algo más en tres cuartos de campo durante la segunda parte, jugar con más claridad y meter más centros», dijo Álex dispuesto a seguir «puliendo esas cosas.

Sobre su verdadera función en el campo, aclaró que no es partidario de quejarse por jugar en un puesto en el que no ofrece su mejor versión. «No me voy a quejar, quiero aportar donde me diga el entrenador. Es verdad que me encuentro más cómodo jugando de 8, viendo el fútbol de cara, pero me puedo desenvolver también en cualquier demarcación de la media punta. Viniendo de donde vengo, no voy a ser yo el que cuestione estas cosas. Voy a ayudar donde sea», insistió Corredera.