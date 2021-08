Luis Miguel Ramis no terminó muy contento con el resultado, a pesar de cortar una mala racha en el Carlos Tartiere, donde la pasada temporada, a sus órdenes, el equipo blanquiazul encajó un 4-2. Además, el Tenerife hace dos buenos marcadores seguidos fuera del Heliodoro y sigue invicto. No obstante, Ramis echó de menos más producción ofensiva de sus jugadores. «No estoy especialmente contento porque no hemos generado ocasiones de gol, pero hay cosas positivas. No es fácil quitarle la posesión al Oviedo en su casa y lo hemos hecho, hemos terminado con más, pero hay que traducirlo en ocasiones de gol. Si hubiera sido así estaría más satisfecho, hay que mejorar en eso», señaló, aunque también puso en valor que sí estaba contento con «el trabajo de los jugadores. En este inicio de campeonato estamos siendo más contundentes en área propia que en rival», dijo.

El entrenador discrepó de la lectura de que habían pasado muy pocas cosas sobre el terreno de juego. «No es que se hayan visto pocas cosas, es que el partido se ha precipitado en ciertos momentos. En la primera parte la mejor ocasión sí que ha sido de ellos. A nosotros nos ha faltado tener un poco más de veneno en la zona de finalización, generar más en la situaciones de rechaces porque ahí no estuvimos finos y todas caían para ellos», y consideró que tras el descanso su equipo subió el protagonismo en el encuentro. «Hemos estado mejor y hemos generado más peligro. El rival estaba más volcado al final del partido, pero nosotros hemos tenido ocasiones que no han terminado en disparos a puerta porque nos ha faltado más en la zona de finalización», evaluó el entrenador.

En términos absolutos, Ramis considera que el trabajo que se impone ahora es ensamblar todas las piezas. «Tenemos que encajar a todos los jugadores en lo que queremos y eso lleva mucho trabajo y muchas sesiones de entrenamientos. Hoy los mediocentros han hecho un buen partido, con balón y sin él, y no habían jugado juntos nunca. Espero seguir dando pasos hacia adelante y que lleguen los resultados. Intentaremos seguir mejorando», explicó.

Uno de los nombres destacados del partido era el de Enric Gallego, el deseado delantero que tuvo la oportunidad de disputar la última media hora de juego. «Nos va a dar mucho poderío en las disputas aéreas con los centrales rivales, que por ejemplo no ganamos en la primera parte del partido de hoy. Es un jugador que fija bien a los centrales y genera juego aéreo, aunque los centros (en este partido) han sido todos interceptados. Además nos aportará más cosas, nos va a dar variedad porque también juega bien al espacio», señaló el entrenador.

A dos días del final del mercado de fichajes, Ramis repitió su argumento de anteriores comparecencias, dejando abierta la puerta a alguna nueva incorporación. «Estamos mirando posibilidades. El mercado se precipita mucho en los últimos días y pueden aparecer situaciones que nos interesen. Si tiene que venir algo más será para ayudarnos arriba, sino, seguiremos así», terminó.