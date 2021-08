Triunfo en Fuenlabrada en el partido inaugural, empate en el Heliodoro ante un aspirante al ascenso como el Sporting, un rendimiento colectivo prometedor... En definitiva, las sensaciones que ha transmitido el Tenerife en las dos primeras jornadas están más cerca de ser convincentes que de otra cosa. Nada que ver con las de inicios de Liga no tan lejanos. Pero no dejan de ser solo dos encuentros. Por muy firme que haya sido la entrada del equipo en la nueva temporada, faltaría un sello de garantía, la verificación con algún resultado positivo más. ¿Por qué no otro paso en el Carlos Tartiere?

Si los de Ramis parecen avanzar sobre un terreno seguro, su adversario de hoy, el Oviedo, lo hace rodeado de dudas. Unas dudas que surgen del saldo inicial de un punto de seis (empate con el Lugo y derrota en Almería) pero que, dado el momento embrionario del curso, pueden desaparecer hoy.

Todo indica que, dentro de tres o cuatro semanas, el conjunto entrenado por José Ángel Ziganda no se parecerá mucho al de esta tarde. Es algo que le pasa a casi todos los equipos en un fase del calendario que se solapa con el tramo final del mercado de verano. El Oviedo lleva una decena de fichajes, pero apenas tres parecen tener un puesto fijo en el once, los centrales Dani Calvo y David Costas y el lateral Pierre. Se supone que los demás, incluyendo al goleador Borja Bastón, irán asomando más pronto que tarde, quizás hoy. De momento, Ziganda anunció que el exdelantero del Leganés no le quitará ante el Tenerife el puesto a Obeng, que ha marcado dos goles en dos partidos. Precisamente, los jugadores de la casa, los canteranos, están siendo el soporte de la escuadra ovetense. Entretanto, los recién llegados se van acoplando. Los últimos en hacerlo, Carlos Isaac y Luismi, entraron en una convocatoria en la que no aparece Grippo, quien ayer sorprendió al despedirse del club.

Tampoco esperó Ramis para citar a las incorporaciones más recientes. Con solo un par de entrenamientos con su nuevo equipo, tanto el delantero Enric Gallego como el centrocampista Pablo Larrea estrenaron ayer el uniforme de paseo del Tenerife. Y estando en la lista, sus opciones de debutar en la competición serán (casi) las mismas que las del resto. No obstante, aunque Gallego es el único delantero profesional de la convocatoria y Larrea podría ocupar la baja del lesionado Aitor, ambos parten con la desventaja de llevar muy poco en el grupo. De hecho, Ramis reconoció que a Enric aún le falta coger ritmo de competición. Lo que sí conserva es su oficio como goleador, y eso es algo que al Tenerife no le sobra. El técnico también admitió que la alineación no será la misma que opuso al Sporting hace siete días. Puestos a intuir sus planes, algunos cambios podrían llegar en los laterales, donde Shaq y Muñoz esperan para ser titulares por Mellot, fiable hasta ahora, y Pomares.

De ahí en adelante queda por saber si Sergio será el pivote defensivo y si Ramis introducirá alguna novedad en un frente ofensivo en el que Corredera se ha ido ganando un sitio y en el que el extremo Elady podría volver a ejercer de jugador más adelantado.