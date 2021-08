Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, entra en el tramo final del mercado de verano con algunos asuntos por resolver, principalmente el fichaje de un delantero, pero también salidas que estaban programadas.

Una de ellas sería la de Emmanuel Apeh, incorporado recientemente a los entrenamientos después de perderse toda la pretemporada a causa de un problema burocrático en su regreso a la Isla tras las vacaciones de verano que pasó en su país natal, Nigeria. Pero Manu, que ahora mismo es el único delantero de la plantilla profesional del Tenerife, está lejos de ser una prioridad dentro del nuevo proyecto, por lo que su cambio de equipo podría producirse en los próximos días. Como posible destino ha surgido un club de la Primera RFEF, el UCAM, informó ayer Onda Regional de Murcia. Apeh es una de las alternativas que maneja un equipo acostumbrado a pelear por el ascenso a una Segunda División que ya conoce.

El nigeriano fue el primer fichaje realizado por Juan Carlos Cordero el pasado verano. Con un contrato de tres años de duración, completó la Liga 2020/2021 con un balance de 31 partidos jugados (13 como titular) y ningún gol.

La operación salida, iniciada con José Naranjo (Ponferradina), Adri Herrera (Zamora) y Joselu Moreno (cedido al Lugo), incluye otros nombres de futbolistas que no entran en los planes de Ramis. El más llamativo es el de Alberto, quien está al tanto de su situación desde el comienzo del verano. Con el paso de las semanas ha seguido entrenando con el grupo, pero no intervino en los amistosos de pretemporada y no entró en las convocatorias para los partidos oficiales. Se le relacionó con el Ibiza y le ha llegado alguna propuesta en el extranjero, pero ninguna opción ha sido convincente para el futbolista majorero, cuya continuidad en el club blanquiazul hasta enero no se descarta.

El Tenerife también trabaja en la cesión de Jorge Padilla, quien podría pasar a vestir el uniforme azulgrana del filial del Levante si termina cuajando una operación en la que los valencianos se quedarían con una opción de compra.