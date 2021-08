En su debut en el Heliodoro Míchel Herrero también salió con buenas sensaciones una vez que el CD Tenerife fue de menos a más. «La primera parte fue más disputada, y aunque no tuvimos el control del balón que queríamos, tampoco nos hicieron mucho peligro. Pero ya en la segunda salimos muy bien, con mucha confianza y los metimos en su campo. Tuvimos varias ocasiones con un par de palos y aunque no ha querido entrar la pelota, nos tenemos que quedar con el gran trabajo que hemos hecho y con el global del partido. El empuje de la afición se ha notado mucho», expuso a modo de resumen el mediocentro.

El cartagenero tuvo que dar un paso al frente ante «la baja de Aitor, un jugador muy importante que con su experiencia da mucho al equipo». «Para eso he venido, para ayudar al equipo y darle esa pausa necesaria y tratar de llevar el balón a la parte de arriba», expresó sobre su papel en los esquemas de Ramis, antes de hablar de la acción que le costó la amarilla en el epílogo del choque. «Ellos han ido mucho al límite en todo el partido y al final me la saca a mí en una acción que no es relevante», dijo sobre dicha jugada.

Míchel reconoció que él y sus compañeros notaron «el aliento de la grada», de la que deben «disfrutar» los jugadores. «Es importante que haya esa unión entre equipo y afición porque seguramente así lograremos todos los objetivos», añadió el nuevo jugador tinerfeñista, para el que «el camino es el de la segunda parte» de ayer.