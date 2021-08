Superado el primer escollo del curso, el CD Tenerife afronta ahora otro reto que recientemente le viene siendo esquivo: hacer pleno en sus dos primeros partidos.

No suele lidiar muy bien el CD Tenerife con los arranques de temporada. Plantillas inacabadas, un proyecto que parte casi de cero, o un grupo todavía por conjuntar son algunas de las causas que han conducido al equipo blanquiazul a hacer de sus inicios de curso casi un ejercicio de tortura. Balances discretos o a veces incluso casi nulos en lo que a puntos se refiere. Algo que de una manera o de otra condiciona el resto del ejercicio, ya sea con un cambio de técnico o con la aparición de dudas.

Cuatro puntos tres veces.

Sin embargo, la victoria lograda in extremis del domingo en Fuenlabrada no solo fortifica la moral del vestuario tinerfeñista y espanta de cuajo cualquier fantasma estival, sino que además pone en disposición a los de Luis Miguel Ramis de alcanzar un hito que, sobre el papel no parece quimérico, pero que se le viene resistiendo en su época más reciente dentro del fútbol profesional: ganar los dos primeros encuentros ligueros. Tan peleado parece estar el CD Tenerife con este minipleno que en las dos 22 comparecencias más cercanas dentro del fútbol profesional (desde la 97/98), solo ha sido capaz de hacer un seis de seis en una ocasión. Y únicamente tres veces más saldaron en el cuadro blanquiazul su doble puesta en escena sumando más de la mitad de puntos en disputa.

Una racha efímera.

Esas dos victorias seguidas en el arranque datan del ejercicio 17/18. En aquel curso el equipo preparado en ese momento por Pep Lluis Martí doblegó primero al Zaragoza (1-0, con tanto de Carlos Ruiz) y luego hizo lo propio con solvencia en su visita al Barça B (0-3). Pero dicho buen arranque (cortado luego en el Nuevo Zorrilla frente a un Valladolid que venció por 2-0) solo le dio al Tenerife para un liderato efímero, ya que a partir de ese momento los isleños entraron en una constante irregularidad que le acabaría costando el puesto a su técnico y solo evitarían, con la llegada de Joseba Exteberría, apuros mayores en el epílogo.

La fiabilidad como local.

Ahora, derribado el primero de los muros, ese logro lo tienen los tinerfeñistas al alcance de la mano. Y ahí, lejos de ver como la historia no les acompaña, la fiabilidad blanquiazul en su estreno en el Heliodoro se convierte en un argumento de cierto peso para pensar que el seis de seis es posible. Así, en el citado lapso de tiempo que se extiende desde el curso 97/98, el representativo isleño ha ganado en 11 de sus estrenos en el Heliodoro, cediendo seis empates y solo cuatro derrotas, la más reciente en la temporada 15/16, cuando cayó 1-2 ante el Nastic. Curiosamente, el Tenerife ya fue capaz de vencer al Sporting en el Heliodoro en una segunda jornada. Fue en el ejercicio 00/01, y aunque no supuso un pleno de entrada, aquel año los blanquiazules acabaron ascendiendo.