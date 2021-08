El Tenerife ha publicado las condiciones en las que sus abonados pueden acceder el sábado al partido ante el Sporting, dentro de los límites del aforo, algo más de 9.000 espectadores, una cantidad parecida a la que afluyó antes del cierre, hace ya 18 meses, aquel 8 de marzo de 2020 ante la Ponferradina. El documento que recoge las pautas para los abonados a partir de ahora, es didáctico y está elaborado en base a la respuesta a diez preguntas concretas.

Quienes, cómo y dónde.

La primera limitación la marca el hecho de haber tramitado el abono antes del pasado sábado. Esto rige para los titulares del abono y para los que tengan pase de hijo de abonado. Para acceder al recinto es necesario disponer de la tarjeta. Está abierto desde ayer y hasta el viernes el turno de cita previa para entregar la tarjeta a los que no la tengan. En el tercer punto del decálogo, el Tenerife recuerda que solo va a habilitar un porcentaje limitado de las localidades (también hay obras), y que los asientos que se pueden ocupar van a estar señalizados con una pegatina de color verde. Los otros, marcados en rojo. Comoquiera que se recomienda que los aficionados accedan con tiempo suficiente al recinto, la ocupación de los asientos será por orden de llegada. Una vez se agoten las localidades de una grada, el club ubicará a los siguientes aficionados en la grada del precio inmediato superior a la suya. Para dar respuesta al deseo de los convivientes de ver el partido juntos, estarán habilitados asientos correlativos para 2, 3 o 4 personas.

Los horarios del orden.

Están establecidos turnos por número de carnet de abonado, que son simplemente orientativos. Los horarios de acceso a la instalación no son obligatorios, pero procuran un orden de entrada que favorecerá a los abonados a la hora de situarse en una butaca. La pauta recomendada se inicia a las 16:30 (abonados con carnets entre el 1 y el 1.500); desde las 16:45 (1.5001 al 3.000); de las 17:00 en adelante, (carnets entre el 3.001 y el 4.500); a partir de las 17:15 (entre el 4.501 y el 6.000). Desde las 18:00 horas: los abonados con número de carnet superior al 6.000.

Restricciones para entrar.

Son las habituales que han estado vigentes en cualquier acto público durante la pandemia. Hay que entrar al Estadio con la mascarilla correctamente colocada (se recomienda el uso de FFP2). Antes de acceder por el torno se medirá la temperatura a cada espectador. El límite máximo es 37.5 grados. No están permitidos alimentos y solo agua en botellas de no más de medio litro sin tapa. Las cantinas no abren, pero existirá venta ambulante de agua a un precio único de 1,20 €. No está permitido abandonar el asiento salvo para acceder al aseo.

Salida en fila y sin prisas.

La megafonía del estadio recordará a los aficionados que abandonen el recinto en filas, sin prisas, de manera ordenada y tratando de evitar aglomeraciones. El club termina recordando que estas pautas pueden cambiar en el futuro, en base a futuras disposiciones aprobadas por las autoridades.

Mejor vacunados

El Tenerife recomienda a los abonados que tengan la intención de acudir el sábado al partido, que sean aquellos con la pauta completa de vacunación. No es un extremo obligatorio, pero sí una recomendación pública de la entidad, que pasa su primer examen en el proceso de recuperación de sus aficionados en las gradas.