El Tenerife y el Castellón negocian la cantidad económica que permita liberar a Rubén Díez del compromiso que le une al club levantino en el cual figura como obstáculo una cláusula de 500.000 euros. El Periódico Mediterráneo, diario que pertenece al mismo grupo editorial que EL DÍA, asegura que el futbolista aragonés, un media punta derecho que fue el máximo goleador castellonense la pasada temporada, se ha declarado en rebeldía tratando de forzar su salida al Tenerife, que le ofrece 4 años de contrato.

La citada información, que firman J.L.Lizarraga e Y. Peris, aporta datos que ayudan a entender la situación del futbolista, que aún no ha debutado esta pretemporada. La justificación que expuso el Castellón es que Rubén Díez está lesionado, pero lo cierto es que hay otros motivos que le han llevado a no vestir la albinegra de momento. Díez no está poniendo mucho de su parte. Entrena pero no juega. Tanto es así, que fue convocado para participar en el encuentro amistoso del pasado miércoles ante el Atlético Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol y no pudo jugar porque se dejó las botas en casa.

Las cifras.

Este tipo de detalles protagonizados por Rubén Díez son los que han llevado al Castellón a escuchar al Tenerife y que se hayan iniciado las negociaciones. El club blanquiazul estaría dispuesto a pagar unos 125.000 euros (más variables) por el traspaso del extremo maño y, además, el jugador debería perdonar parte de una cantidad que el Castellón le debe de temporadas anteriores para poder salir. Al margen de que las cifras no son las esperadas por la entidad albinegra, otro de los problemas es la forma de pago del traspaso, ya que el club que preside Vicente Montesinos no está dispuesto a aceptar el pago a plazos que propone el Tenerife y es en ese punto en el que se encuentra la negociación.

La citada información asegura que nadie en el Castellón quiere tener a un jugador que está con la cabeza más fuera que dentro del equipo albinegro, por lo que su salida parece inminente. Con Díez el Tenerife completa las bandas. En la derecha, estarían el aragonés y Nono; en la izquierda, Bermejo y Elady. Es un fichaje importante por la cuota de gol que aporta desde la segunda línea.

Herrera, al Ibiza.

El Ibiza, que ayer debutó en LaLiga, se ha hecho con los servicios del grancanario Cristian Herrera, el goleador que deja el Lugo y recala en Baleares, aunque estuvo en la órbita de muchos equipos, entre bellos el Tenerife.