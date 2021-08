«Mi nivel de ilusión está por las nubes», fue el mensaje más contundente de una extensa comparecencia de Luis Miguel Ramis, la primera previa a un partido de la temporada que se inicia mañana. «Eso es en cuanto a ganas, trabajo, responsabilidad y saber al club al que pertenecemos. Tenemos una obligación con el club y así se lo intento transmitir a los jugadores. Toda afición quiere ver un equipo y esa palabra tiene mucho contenido. Es muy importante ese sentimiento colectivo porque lo vamos a necesitar, nos va a hacer fuertes», explicó.

Ramis, que no esperaba estar mejor a estas alturas, porque «no todos los equipos tienen sus plantillas completas y estamos dando pasos firmes y seguros», se mostró esperanzado en tener un buen comienzo. «Es lo que todo deseamos, empezar bien, esta jornada, la siguiente y la siguiente. Tenemos que tener los mismos niveles de exigencia la primera jornada que en las demás. Los minutos finales ahora pueden pesar más, pero en todos los equipos. Tenemos fe en lo que hacemos, el pasado está ahí, pero es pasado. Empieza una nueva temporada con nuevas ilusiones, con la idea de consolidarnos y demostrar buenos comportamientos en cada partido», señaló el técnico, que asegura que sabe que equipo saldrá mañana. «A priori lo tengo en la cabeza».

La falta de efectivos en la delantera puede dar cancha a la cantera. «Es importante la presencia de todos los jugadores. El grupo de canteranos tiene una predisposición muy buena para ofrecerse y mostrarse. A día de hoy tenemos disponibles a los que tenemos y podrán tener una cuota de participación importante», añadió.

Ramis coincide en que no empezar de cero es una ventaja. «Hay un camino recorrido, unas ideas de base que intentamos asentar para que se conviertan en comportamientos rigurosos y que generen confianza colectiva. Es verdad que tenemos ese paso dado porque muchos jugadores entienden el mensaje, la rutina. No sé si es una ventaja pero es un paso ya recorrido», dijo, antes de extenderse en detalles sobre la elección de los volantes, en concreto entre Míchel y Corredera. «La posición de Míchel y de Aitor está más definida. Álex (Corredera) puede jugar ahí y en otras zonas. Eso multiplica sus posibilidades de jugar, pero la temporada es muy larga. Ahora las alineaciones se parecen poco a las del final de temporada. Queremos una plantilla que dé respuesta a los problemas que puedan surgir durante la temporada. Sergio también puede jugar ahí, son cuatro jugadores de garantía. Se podría completar con algún otro porque la dirección deportiva no para. También pueden jugar los tres juntos perfectamente», dijo.

Llegado el momento de analizar al primer rival, Ramis expuso sus referencias. «Estamos al principio, pero tenemos la referencia de lo que hemos visto y de lo que conocemos de los equipos de José Luis. Hay una idea del partido que nos podemos encontrar. Intentaremos adaptarnos y contrarrestar sus puntos fuertes. No van a dejar de ser agresivos en campo rival, es un equipo muy vivo, tenemos que estar atentos en los duelos, te exige mucho equilibrio y lo hemos trabajado esta semana. Con balón tenemos que hacerles daño en sus puntos menos fuertes. Todos queremos empezar con buenas sensaciones, pero hay que plasmarlas en el campo, con el cuchillo entre los dientes», señaló.

Cuando surgió el papel de la afición, Ramis mostró un énfasis especial. «Me la imagino expectante, como las de otros equipos, esperando la respuesta de sus equipos. La sensación es de que podemos ser un equipo extremadamente competitivo, sabemos a lo que jugamos, de lo que somos capaces. Es una mezcla de ilusión y expectación, ahora nosotros tenemos que cumplir esas expectativas para que nos sigan y nos apoyen en todos los momentos», señaló antes de valorar que Aitor Sanz se quedó corto cuando valoró que con la gente en el Heliodoro el equipo gana seis o siete puntos más. «Pocos puntos me parecen. Ojalá sean muchos más. Nos van a empujar para que así sea. Es una gran noticia porque nosotros jugamos para ellos, y nos esforzamos para que cuando salgan del estadio se miren y se sientan satisfechos. No hay nada más bonito que eso, yo también he sido aficionado, he ido al estadio y me he ido a gusto. Queremos provocar eso, que cuando salgan del estadio o nos vean por televisión, nuestros aficionados se sientan orgullosos», terminó expresando el entrenador blanquiazul.