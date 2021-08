Se unió al Tenerife el pasado 27 de junio, tras firmar un contrato de dos años de duración y siendo todo un desconocido para la mayoría de aficionados, ya que no tenía experiencia en el fútbol español. Con sus apariciones en los partidos amistosos, Jérémy Mellot ha ido demostrando que el puesto de lateral derecho está muy bien cubierto. Será la competencia de Moore, un valor ya consolidado.

En su presentación ayer ante los medios de comunicación, Mellot fue definido por el director deportivo Juan Carlos Cordero como un jugador «moderno», con todo lo que ello representa. «Es rápido y agresivo, se asocia bien, tácticamente es inteligente, tiene una buena salida del balón y una buena estructura física...», repasó antes de entrar en otros detalles relacionados con su carácter. «Es educado y está poniendo mucho de su parte para conocer mejor el idioma, conectar con los compañeros y el cuerpo técnico y hacer que la adaptación sea más rápida».

El protagonista demostró que tiene claro su papel. «Mi principal labor es la de defender, pero me gusta sumarme al ataque, así que cuando vea la posibilidad de subir, lo haré», explicó etiquetándose como un «lateral de recorrido».

El suyo no fue un fichaje improvisado. Cordero contó que a lo largo de su carrera ha tenido muy en cuenta el mercado francés, porque sus futbolistas destacan por ser competitivos, por su tono físico y también por ser «inteligentes en el juego». De hecho, el dirigente empezó a «seguir» a Jérémy a comienzos de año. Así lo confirmó el jugador, quien tuvo tiempo para recopilar información sobre el que iba a ser su nuevo destino profesional tras quedar desligado del Guingamp. «Antes de firmar pude ver muchos partidos del Tenerife. Investigué junto a mi mujer para saber cómo era la Isla y pudimos comprobar que es un lugar perfecto para vivir», dijo Mellot.

Aunque manejó varias ofertas de equipos de la Segunda División de Francia, Jérémy prefirió poner el valor el interés que le había mostrado Cordero «desde enero» y dio el paso de iniciar su primera etapa deportiva fuera de su país natal, seducido por el «proyecto» y el «entorno» de su futuro equipo.

A las puertas de su debut en LaLiga Smartbank y después de haber participado de principio a fin en toda la pretemporada, Jérémy intuye que la competición que está por descubrir no será un calco de la francesa. «Allí no son tan fuertes los entrenamientos, el ritmo es la principal diferencia», apuntó. «Además, la organización de los clubes de Segunda no es tan profesional en Francia», concluyó.

El octavo francés del Tenerife

Antes que Mellot jugaron en el Tenerife siete futbolistas franceses. Ordenados de menor a mayor participación, están David Linares (1 partido), Lempereur (4), Rachid (5), Franz Bertin (19), Beranger (25), Sylvain Ndiaye (29) y Camille (78). El primero en llegar fue Linares (2004).