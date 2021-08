A cuatro días para que el Tenerife debute en la temporada 2021/222, visitando al Fuenlabrada, siguen vacantes las plazas de delantero en la plantilla profesional. Por muy rápidas que sean las gestiones para que Luis Miguel Ramis pueda contar con nuevos goleadores, todo indica que el entrenador llegará con ese vacío a la primera jornada de Liga. Una de las principales dudas del once girará en torno a ese puesto.

Siguiendo las señales dejadas por el técnico durante la fase de preparación, parece que el modelo de juego evolucionará a un sistema con un mediapunta y un único delantero. Salvo sorpresa, la primera función la desempeñará un Shashoua cada vez más influyente en el funcionamiento ofensivo del Tenerife. Queda, por tanto, despejar la incógnita de quién será la referencia cercana al área rival. En la nómina de profesionales no hay ningún especialista. Joselu no contaba y se marchó cedido al Lugo, de Apeh solo se sabe que no ha podido regresar a la Isla tras sus vacaciones por un problema burocrático –y tampoco tenía plaza fija en el nuevo proyecto–... La cantera sí ofrece soluciones, las de Jorge, que ya ha participado en 26 partidos de Liga con el primer equipo y, curiosamente, marcó su último gol en el campo del Fuenlabrada (1-1), y Ethyan, cuyo debut se podría producir el domingo, ya sea como titular o siendo reserva. Tanto el majorero como el tinerfeño son opciones para el puesto de delantero.

Pero las pruebas realizadas por Ramis en los últimos amistosos añaden otras variantes. En teoría, la más clara es la de Elady. El jienense, habituado a moverse por diferentes zonas del frente de ataque, fue el blanquiazul más adelantado en los dos únicos ensayos ante rivales de Segunda, Cartagena y Málaga. En ambos casos fue Bermejo quien ejerció de extremo izquierdo, mientras que el canterano Thierno ocupó el derecho en el primero y Nono lo hizo en el segundo. Con todo esto, la búsqueda del gol en el primer encuentro de Liga podría partir de las botas de Shashoua en el centro, Nono o Thierno en la derecha, Bermejo en la izquierda y Elady como 9.

Pero la condición de provisional del delantero en la fecha inaugural no es ninguna novedad. En realidad, el jugador que la finaliza la Liga siendo el máximo goleador pocas veces está desde el principio.

Manu Apeh, ante el Málaga.

Por poner un ejemplo cercano, el Tenerife de Fran Fernández abrió el camino la temporada pasada recibiendo al Málaga con Manu Apeh como referencia atacante. El puesto que cubrió ese día el nigeriano terminó siendo para Fran Sol, quien se unió a la plantilla blanquiazul con la Liga ya iniciada. Manolito solo marcó un gol en la campaña 2020/21, al Sestao en Copa.

En el curso anterior, el primer delantero fue Malbasic. El serbio formó parte de la alineación inicial diseñada por Aritz López Garai para tratar de ganar en el campo del Zaragoza (2-0). Su recorrido en la Liga fue discreto, de cuatro goles.

Por su parte, Nano Mesa, en su regreso al club cedido por el Éibar, fue titular con Etxeberria en la apertura de la 2018/2019, teniendo al Nástic como rival. Los números del tinerfeño estuvieron por debajo de lo esperado: solo 4 tantos.

Brian y el dúo Suso-Omar.

En la Liga anterior, la 2017/2018, le tocó al canterano Brian Martín asumir la responsabilidad de ser el ariete blanquiazul en la fecha de apertura de la competición. La necesidad del club de apurar el mercado para fichar goleadores, dejó a José Luis Martí casi sin opciones. Samuele Longo (12) y Filip Malbasic (9) compensaron esa carencia.

Si la alternativa de Brian fue provisional, también lo fue la elegida por Martí el 20 de agosto de 2016. Ese día, el Tenerife debutó en Liga perdiendo en El Arcángel. Lo hizo con una inusual pareja ofensiva formada por Omar Perdomo y Suso Santana. Aquel equipo, reforzado más tarde con las incorporaciones de Lozano (9) y Amath Ndiaye (12), estuvo a punto de conseguir el ascenso a Primera División. Cayó en la final del playoff ante el Getafe.

Las Ligas anteriores, a partir de la campaña del retorno del club a Segunda División, dejan otras muestras de que los goleadores principales de cada temporada suelen firmar con la competición en marcha.

En la 2015/2016, Raúl Agné optó por Cristo González para tratar de batir al portero del Numancia en Los Pajaritos (6-3). El canterano, de 18 años de edad, apenas había jugado cinco partidos como suplente a lo largo del ejercicio anterior.

Sobre el papel, las garantías fueron otras un año antes cuando Álvaro Cervera pudo atacar en Ponferrada (1-0) con Ifrán y Aridane.

Excepción con matices.

El repaso termina con una excepción, aunque incluye su matiz. Ayoze Pérez pasó desapercibido siendo el 9 titular del Tenerife en la primera jornada de la Liga 13/14. Seguramente, los planes con el actual futbolista del Leicester eran otros en ese momento. Es más, Pérez no volvió a competir de inicio hasta la séptima fecha. Y ahí fue cuando cambió todo para él y para el equipo. De repente, Ayoze se destapó como la revelación de la categoría y como el mejor del equipo. Su registro de 16 tantos no ha sido igualada por ningún otro blanquiazul desde entonces. Pero por un día, él fue el delantero provisional del Tenerife.