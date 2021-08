Joselu Moreno se marcha al Lugo. El del Anxo Carro será su equipo en la campaña 2021/2022. El delantero no tenía sitio en el Tenerife. Desde el primer día de la pretemporada fue informado de que no entraba en los planes del club por razones futbolísticas y, sobre todo, económicas. Su ficha era una carga demasiado pesada para una entidad que sigue teniendo un corto margen salarial para acudir al mercado de altas y bajas. Ahora no tendrá que asumir todo el sueldo del atacante. Lo compartirá con el Lugo, equipo en el que Joselu firmó sus mejores números: 23 goles en la Liga 2016/17 para convertirse en el máximo anotador de Segunda de ese ejercicio.

La cesión se hizo oficial ayer después de unas negociaciones que se llevaron a cabo con discreción. En realidad, Joselu era uno de los objetivos del tinerfeño Mauro Pérez. De hecho, unas horas antes de que se anunciara el préstamo, el director deportivo de la entidad lucense se había mostrado convencido de que era un futbolista que encajaba en el perfil que había pedido el entrenador Rubén Albes. «Tiene movilidad y se adapta a lo que buscamos», comentó esperando recuperar la «mejor versión» de un jugador que ya triunfó en la escuadra del Anxo Carro hace seis temporadas. De aquellos 23 goles pasó a 9 con el Granada en la 2017/18 y a 10 con el Oviedo en la posterior. Luego, tras jugar muy poco en la primera vuelta de la Liga 18/19, se unió al Tenerife como refuerzo de enero en calidad de cedido. Inició esta etapa como en sus mejores tiempos, aportando cuatro goles en menos de un mes (tres en Copa y uno en Liga). Más tarde, ya en junio, cerró su cuenta en una visita al Racing (1-2). Esa fue su última diana como blanquiazul. Con su contrato de préstamo por seis meses convertido en uno duradero al final del curso 19/20, de tres años de duración –la condición era que el Tenerife no descendiera–, Joselu fue perdiendo protagonismo. Contó poco para Fran Fernández y mantuvo un papel secundario con Ramis. Sus registros lo dicen todo: 24 partidos entre Liga y Copa, siete como titular, y ningún gol.

Durante la presente pretemporada fue uno más en la puesta a punto, pero no tuvo recorrido en los amistosos, igual que Alberto Jiménez, por el mismo motivo.

El Lugo aseguró ayer que la incorporación de Joselu a la plantilla será «inmediata» y que será presentado en estos días. Y quién sabe. A lo mejor podría debutar el próximo sábado en el estadio Carlos Tartiere, ante el Real Oviedo.

A sus 30 años, Joselu se reactiva en el mejor escenario posible, dadas las circunstancias. Pasa de jugador descartado a esperanza goleadora para un Lugo que ya sabe de lo que es capaz. Cuando acabe la Liga seguirá teniendo contrato con el Tenerife, hasta junio de 2023. Esa será otra historia.