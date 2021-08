Elady Zorrilla, uno de los fichajes del Tenerife, está deseando adentrarse en la competición para empezar a comprobar que sus presentimientos se van cumpliendo. De entrada, parte con un objetivo ambicioso. «Elegí al Tenerife para luchar por metas importantes», dijo ayer a los medios del club.

Además, al atacante jienense le motiva la oportunidad de ser local en el Rodríguez López. «Me gustaría conocer pronto a la afición. Me han hablado maravillas de ella. Estoy con muchas ganas de vivir la presión que se siente aquí», comentó Elady, convencido de que le espera «un gran año».

La casilla de salida es inmejorable, en todos los sentidos. «Dicen que cuesta adaptarse a la Isla, pero no me está costando nada porque la vida aquí es magnífica. Va a ser una experiencia muy bonita para mí y para mi familia. Estamos muy contentos. Esta Isla te da cosas que otros sitios no tienen».