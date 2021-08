El Tenerife cierra esta noche (20:00, Tvc) su pretemporada y lo hace con el partido más exigente de la serie de cinco amistosos de preparación. Visita a un rival directo, uno de los más reforzados este verano, el Málaga, en un marco que tiene todos los elementos propios de la competición oficial que se aproxima. La Rosaleda tendrá un aforo del 25% cubierto y andaluces, ahora de la mano de José Alberto, viven con enorme expectación una campaña en la que han depositado esperanzas.

El Tenerife viaja muy mermado, tiene una serie de limitaciones en su plantilla que han aumentado con los problemas físicos de Aitor Sanz y Álex Muñoz. Tampoco viajan Shaq Moore ni José León. Sí estará Juan Soriano, que la pasada campaña defendió la portería de los malacitanos.

«Afrontamos la última prueba antes del comienzo de la temporada, y para mí por supuesto que es un partido muy bonito; estoy con muchas ganas de que llegue este encuentro. Es especial porque podré ver público en La Rosaleda, una circunstancia que no tuve el privilegio de vivir la temporada pasada. Lo llevaré siempre conmigo, ya que es un club que me dio la oportunidad, dentro de una situación difícil para la entidad y donde hicimos una gran campaña», dijo el guardameta, quien valora la dificultad del encuentro. «Jugamos contra todo un Málaga. Es una gran prueba para ver cómo estamos de cara a esta temporada. Estoy con ganas, deseando que llegue el sábado para competir y luego centrarnos en el compromiso contra Fuenlabrada», señala el meta en la página web del club.

Soriano cuenta que «durante esta semana, el equipo ha ido cogiendo automatismos que nos han interiorizado el míster. Veremos si estamos o no bien, pues en esta pretemporada hemos realizado partidos de buen nivel, donde el equipo ha dado la cara», dice el meta que se siente ya integrado en su nuevo equipo. «Llevo un mes aquí. Estoy adaptado y no me ha costado trabajo. Es un grupo bastante familiar y cercano. Todo eso lo hace más fácil», señala el meta, que está deseando competir. «Afronto el reto con muchas ganas e ilusión. Quiero darlo todo por esta camiseta y pelear por lo máximo posible», dice, a las puertas de una Liga que aconseja ir poco a poco. «No podemos mirar más allá del Fuenlabrada. Debemos ir con la mentalidad de que en cada encuentro hay más que tres puntos en juego. A raíz de ahí, definiremos objetivos».