Si Ramis avisó hace tres días que «probablemente habrá algunas semanas en las que la plantilla no estará completa», será por algo. El entrenador necesita altas en el frente ofensivo y no es seguro que todas vayan a anunciarse antes del estreno del Tenerife en la Liga 21/22. Los refuerzos con la competición iniciada son comunes cada verano.

El CD Tenerife lleva cinco veranos consecutivos apurando el mercado para terminar de retocar sus plantillas, con más o menos fichajes. En realidad, es la manera de proceder habitual de la mayoría de clubes, o de todos. Con casi un mes por delante para que se clausure el período de altas y bajas, y con varios puestos sujetos a mejora en el equipo blanquiazul –en el frente ofensivo–, todo parece indicar que los últimos en unirse al proyecto lo harán con uno o dos partidos de Liga ya disputados.

Ya lo avisó Luis Miguel Ramis el pasado domingo, tras el encuentro amistoso con el Albacete. «Probablemente habrá algunas semanas en las que no tendremos la plantilla completa», advirtió el técnico recordando que «las cosas no son fáciles» y armándose de paciencia. «Hay que esperar, no queremos equivocarnos». Mientras tanto, se centra en «exprimir al máximo» los efectivos con los que cuenta para presentarse el 15 de agosto en el estadio del Fuenlabrada «en las mejores condiciones» e iniciar así la Liga 2021/22.

Pero la llegada de refuerzos con la pretemporada terminada no es algo nuevo en el Tenerife. De hecho, el actual director deportivo del club, Juan Carlos Cordero, firmó seis novedades en el mercado de verano de 2020 después de que el equipo preparado en ese entonces por Fran Fernández se adentrada en el campeonato, ganando en el Rodríguez López al Málaga. Fueron los casos de Giovanni Zarfino, cuya cesión quedó bloqueada inicialmente por el Extremadura, Nono González, Otar Kakabadze, Fran Sol –máximo goleador del equipo, con 10 tantos–, Valentín Vada y Ramón Folch.

Un año antes, con Víctor Moreno como responsable del club en materia de fichajes, el Tenerife pudo adelantar la confección de la plantilla y su entrenador, López Garai, solo tuvo que esperar para recibir a Nahuel, ahora de baja por una lesión de larga duración.

En ese mercado surgió un problema parecido al de ahora. Moreno no logró dar salida a todos los futbolistas descartados y dejó para enero alguna adquisición que estaba planificada para el verano.

Ese inconveniente es todavía más influyente en la presente pretemporada. El Tenerife necesita liberar su masa salarial con las desvinculaciones de Alberto y Joselu –la de Nahuel quedó condicionada por su grave lesión– para continuar con la fase de construcción.

En el repaso de otros mercados de verano, durante la última etapa de Alfonso Serrano en el Tenerife hubo un poco de todo. En 2018, el lateral Héctor Hernández se unió al grupo con la Liga en marcha, mientras que en 2107 pasó lo mismo con dos fichajes de nivel, los atacantes Samuele Longo y Filip Malbasic. Los cambios de última hora en 2016, supervisados igualmente por Serrano, también se centraron en la parcela ofensiva. Nano salió traspasado al Éibar y ampliaron las alternativas de José Luis Martí el senegalés Ndiaye y el tunecino Jouini. En el verano anterior hubo una excepción. La plantilla preparada por Raúl Agné completó la fase de preparación sin fichajes tardíos.