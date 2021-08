Ya quedan menos de dos semanas para que el CD Tenerife se estrene en la Liga 2021/2022. El domingo 15 de agosto debutará en el estadio del Fuenlabrada. Ese día, el equipo abrirá el camino sin tener la plantillla completa. Quedará todavía medio mes para que se cierre el mercado. En ese plazo se incorporará algún jugador más. Son las previsiones que compartió ayer Luis Miguel Ramis tras el amistoso ante el Albacete con el que concluyó la concentración de pretemporada en Pinatar Arena.

El entrenador no ocultó que «faltan muchas cosas por completar» para que la plantilla reúna unas características óptimas con vistas a la nueva temporada. Al respecto, recordó que la ventana de altas y bajas estará abierta hasta principios de septiembre y apuntó que «habrá alguna semana» en la que el Tenerife no tendrá «la plantilla completa». En cualquier caso, aseguró que Juan Carlos Cordero está «trabajando muchísimo» para intentar culminar el proyecto cuanto antes. «Pero a veces estas cosas no son fáciles y hay que esperar. No queremos equivocarnos. Exprimiremos al máximo lo que tenemos para llegar al primer partido de la competición en las mejores condiciones», señaló un entrenador que necesita, al menos, un par de delanteros.

Ayer dio un paso para ser una alternativa el canterano Ethyan González, titular ante el Albacete y autor del único gol de los blanquiazules. «Es muy joven. La temporada pasada era juvenil», comentó sobre el atacante formado en la base. «A estas velocidades, a estos ritmos, con estas intensidades y con este rigor, no es fácil. Todo tiene su proceso, pero es importante que vaya viviendo situaciones en partidos, aunque sean amistosos. Tuvo la fortuna de encontrar un balón en el área y de hacer un buen gol. Eso le ayudará a seguir creyendo y mejorando».

Precisamente, Ramis contó que está teniendo «mucha paciencia» con los más jóvenes del grupo y «mucha exigencia» con los demás. Todo, con tal de encontrar «el camino adecuado con esa mezcla».

Haciendo balance de la estancia en San Pedro del Pinatar, el técnico afirmó que se cumplieron los objetivos principales. «Hemos estado bien, trabajando con tranquilidad, que es lo que queríamos. Pasamos muchas horas con el equipo para hablar de diferentes situaciones», continuó el tarraconense. «Hemos hecho las cosas con seriedad y con responsabilidad, porque hay que acostumbrarse a las rutinas de mucho esfuerzo y este es el momento de hacerlo», finalizó el entrenador del Tenerife.