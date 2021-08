Después del cuarto partido de pretemporada, jugado este domingo en Pinatar Arena ante el Albacete Balompié (1-1), Luis Miguel Ramis analizó el momento en el que se encuentra el equipo a falta de dos semanas para su estreno en la competición, el domingo 15 de agosto en el campo del Fuenlabrada.

El entrenador del CD Tenerife recordó que todavía faltan fichajes por llegar. «Faltan muchas cosas por completar para que la plantilla quede de la manera que queremos para afrontar la temporada, y los mercados cierran a finales de agosto, por lo que habrá alguna semana en la que no tendremos la plantilla completa», manifestó el técnico a los medios de comunicación del club blanquiazul. «Me consta que la dirección deportiva está trabajando muchísimo y está en contacto con nosotros, pero a veces estas cosas no son fáciles y hay que esperar. No queremos equivocarnos. Exprimiremos al máximo lo que tenemos para llegar al primer partido de la competición en las mejores condiciones», afirmó Ramis.

Además, se refirió al autor del único gol del Tenerife en el ensayo de ayer ante el Albacete, el canterano Ethyan González. «Es muy joven. La temporada pasada era juvenil. A estas velocidades, a estos ritmos, con estas intensidades y con este rigor, no es fácil. Todo tiene su proceso, pero es importante que vaya viviendo situaciones en partidos, aunque sean amistosos. Tuvo la fortuna de encontrar un balón en el área y de hacer un buen gol. Eso le ayudará a seguir creyendo y mejorando».