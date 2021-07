De un oponente de Preferente, el Águilas, a un rival de Primera División, el Elche CF. El Tenerife jugará hoy su segundo partido de pretemporada después de estrenarse con un 0-4 el 17 de julio en Adeje. Lo hará en el tercer día completo de concentración en San Pedro del Pinatar, pero no utilizando las instalaciones en las que está entrenando –y donde estaba previsto que se jugara el amistoso–, sino en el campo de La Finca Golf del municipio alicantino de Algorfa. El horario también cambia. No comenzará a las 20:30, sino a las 18:00 horas. Así se facilitará su encaje en la programación de Televisión Canaria, que ayer anunció un acuerdo con el club blanquiazul para la emisión de los cuatro ensayos que restan hasta el comienzo de la competición. Los dos siguientes serán en Pinatar Arena ante el Cartagena y el Albacete, el sábado y el domingo próximos a las 18:00 horas, respectivamente. El último test tendrá lugar el sábado 7 de agosto en La Rosaleda, con el Málaga CF como adversario.

Para el partido de hoy, Ramis podrá repartir minutos entre los 27 jugadores que viajaron a Murcia el pasado domingo. En el caso de participar, debutarán los fichajes José León –no intervino en el amistoso con el Águilas–, Álex Corredera, Míchel Herrero, Elady Zorrilla y, en su punto y seguido en el club, Sergio González. También se estrenarían en la pretemporada los dos Álex, Muñoz y Bermejo.

José León, Alexandre Corredera y Elady Zorrilla podrían debutar hoy como blanquiazules

En cambio, no se espera que salgan al campo ni Alberto ni Joselu, jugadores que fueron convocados para la convivencia en San Pedro del Pinatar pero que no entran en los planes de Juan Carlos Cordero. En el partido con el Águilas no siquiera entraron en la citación.

Luis Miguel Ramis sigue teniendo las bajas de los lesionados Borja Lasso, Javi Alonso y Nahuel. Los dos últimos serán operados por graves lesiones de rodilla y el primero tiene previsto pasar por el quirófano este verano. Tampoco están en Pinatar ni el estadounidense Shaq Moore, que está jugando la Copa Oro de la Concacaf, ni el nigeriano Emmanuel Apeh; en su caso, por un problema burocrático que le ha impedido salir de su país después de las vacaciones.

Por su parte, el Elche, que competirá en LaLiga Santander por segunda campaña consecutiva, se probará ante el Tenerife en su tercer ensayo. Debutó goleando al Atromitos griego (16 de julio en La Finca Golf) y se vio superado por el Zaragoza hace cuatro días en el campo de Pinatar Arena (2-0).

El técnico Fran Escribá tiene las novedades de Enzo Roco, Raúl Guti y Diego González. Se lo pierden Jony Álamo y Gonzalo Verdú.