Con 28 jugadores viajará el Tenerife hoy a San Pedro del Pinatar (Murcia) para realizar la única concentración de la pretemporada. En esta etapa de siete días de duración, los blanquiazules se probarán en tres amistosos, ante Elche, Cartagena y Albacete.

La lista incluye la presencia de los siete fichajes realizados por Juan Carlos Cordero este verano y de nueve canteranos no profesionales. También fueron citados los futbolistas con los que el club no cuenta para el nuevo proyecto.

En cuanto a las ausencias, las hay esperadas y otras que no lo son tanto, aunque tampoco sorprenden. En el primer caso, no se entrenarán en las instalaciones de Pinatar Arena ni Javi Alonso, que será operado en estos días de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha que sufrió el 12 de julio, ni Borja Lasso. El sevillano no inició la pretemporada con sus compañeros y tampoco se le espera en breve. Tal como desveló el director deportivo Juan Carlos Cordero, el mediapunta no se ha recuperado como esperaba de la fractura del peroné que le obligó a salir del césped del Heliodoro en el Tenerife-Alcorcón disputado en diciembre de 2019 y se ha planteado volver a pasar por el quirófano.

Por otros motivos también faltará Shaq Moore. El lateral derecho enlazó sus vacaciones con su participación en la Copa Oro de la Concacaf con Estados Unidos. La fecha de su vuelta a la Isla dependerá del recorrido que tenga la selección norteamericana en una competición que terminará el 2 de agosto con la disputa de la final.

Y la cuarta baja prevista es la de Emmanuel Apeh. Prevista ahora, pero no a mediados de julio, cuando empezó la pretemporada. Y es que el delantero lleva todo ese tiempo intentando viajar a Tenerife después de pasar unas semanas de descanso en su país natal, Nigeria. Un problema burocrático le ha impedido subirse al avión. En el mejor de los casos, Apeh se unirá al equipo en San Pedro del Pinatar.

Las otras dos ausencias se ajustan a parámetros del mercado. Una es la de Jacobo González, cuya salida del Tenerife, traspasado o a préstamo, se viene dando por hecha desde que el equipo de Ramis inició la puesta a punto. El madrileño ha estado sin estar. Ya fue un indicio que el técnico no le diera ni un minuto en el ensayo del 17 de julio ante el Águilas. Una semana después, solo queda que se haga oficial su cambio de club.

Quien sí llegó a participar en ese amistoso en el Tenerife Top Training fue Elliot Góméz. Pero el canterano tendrá que seguir su trayectoria deportiva en otro equipo. El extremo zurdo conoce ese camino, pues hace un año se marchó a préstamo al filial del Valladolid.

Juan Carlos Cordero confía en llegar a un desenlace similar con otros futbolistas con los que no cuenta por razones económicas y deportivas, y que sí viajarán hoy con rumbo a la Península. Si bien aclaró que no se plantea otra alternativa que la ruptura a lo largo del mercado de verano, el dirigente avisó el pasado jueves que estos jugadores serán «respetados y tratados con la misma profesionalidad que muestran ellos en los entrenamientos». En esta situación se encuentran Joselu Moreno, Alberto Jiménez y Nahuel Leiva.

Además de estos tres blanquiazules, fueron citados los siete fichajes realizados por el club –Juan Soriano, José León, Jérémy Mellot, Míchel Herrero, Alexandre Corredera, Elady Zorrilla y Sergio González–, los demás profesionales que siguen en la plantilla de la temporada pasada o anteriores –Dani Hernández, Carlos Ruiz, Nikola Sipcic, Álex Muñoz, Carlos Pomares, Aitor Sanz, Nono González, Samuel Shashoua y Álex Berrmejo– y nueve canteranos no profesionales –Jorge Padilla, Víctor, David, Dylan, Thierno, Félix, Ethyan, Jéremy Socorro y Teto–.

Respecto a los futbolistas formados en la base que se pusieron a las órdenes de Ramis desde el primer día, han ido entrando –y siguen– Teto y Jéremy, y han salido Ale Medina, Omar Jaiteh y Elliot.

La convivencia en San Pedro del Pinatar incluirá tres partidos con un nivel de exigencia que, en teoría, irá decreciendo. Tras enfrentarse el miércoles a un rival de Primera, el Elche, el fin de semana se medirá con uno de Segunda, el Cartagena (31 de julio), y uno de la Primera RFEF, Albacete (1 agosto).