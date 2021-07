A Elady Zorilla le costó llegar a la Segunda División. Debutó con 30 años la temporada pasada vistiendo el uniforme del Cartagena, club con el que había ascendido un curso antes. Ahora podrá repetir. Lo hará con un Tenerife al que estará vinculado por dos campañas y convencido de que se encuentra en el «mejor momento» de su carrera, en una etapa en la que ha alcanzado la «madurez», algo que está deseando demostrar. Al jienense le sobran los motivos para pensar que le aguarda «un gran año».

El suyo fue un fichaje cocinado a «fuego lento», tal como explicó Juan Carlos Cordero en el acto de presentación de un futbolista que combina el «hambre» deportiva, el «carisma» y un elemento del que carecieron los blanquiazules la Liga pasada, el gol. De hecho, firmó 7 con el Cartagena durante el curso 20/21.

El protagonista reconoció que tiene «el gol en la cabeza». No obstante, prefirió no marcarse ninguna cifra para su primera temporada en el Tenerife. «Los tantos llegan cuando estás tranquilo. Si te pones nervioso, no se dan», advirtió tirando de oficio.

Zorrilla puede llegar a esa situación cumbre del juego desde tres posiciones. Su especialidad es la demarcación de extremo izquierdo, pero también está habituado a moverse por detrás del delantero e incluso ser la referencia en el área. En cualquier caso, Elady está dispuesto a ayudar «donde quiera el míster, como si es de lateral derecho».

El Tenerife estuvo a punto de contar con sus servicios hace dos veranos, pero en ese momento no cuajó una operación por la que el club habría tenido que pagar un traspaso. Ahora, libre de compromisos con otros equipos tras finalizar su contrato con el Cartagena, no necesitó pensárselo dos veces. «Desde que me salió esta oportunidad, no lo dudé. Tenía muchas ganas de venir, porque este es un club ideal para seguir creciendo y en el que creo que puedo luchar por cosas importantes», afirmó. Y es que a Elady no le asustan los retos exigentes. «Quería sentir la presión que dicen que hay aquí. No renuncio a nada. Quiero luchar por algo importante».