Recuperado del «palo» del coronavirus, al que derrotó «en casa, sin demasiados problemas», el primer fichaje del Tenerife, Álex Corredera, cumple hoy una semana de pretemporada con su nuevo equipo. Se unió a él tras firmar un contrato de tres temporadas de duración.

En su presentación, el gerundense se definió como un «mediocentro ofensivo, un ocho» que se adapta a otras funciones y que ha añadido a su capacidad natural para «tener el control del balón y llevar el peso de los partidos», otros «aspectos» del juego necesarios en el fútbol moderno, como el sacrificio defensivo o la «llegada al área».

Esas cualidades despertaron el interés de Juan Carlos Cordero, quien intentó incorporarlo al Tenerife en el pasado mercado de invierno, sin el mismo éxito que en el posterior de verano. Pero la situación de Alexandre había cambiado. En enero tenía contrato con un Badajoz que era favorito a subir a Segunda División y en el que el futbolista habría seguido si finalmente hubiera alcanzado ese objetivo. Una vez asimilada la decepción de no haber logrado el ascenso, Corredera tuvo muy en cuenta el interés que le había mostrado el director deportivo del club blanquiazul. «El futbolista tiene que ir donde le quieren y donde siente que apuestan por él», dijo refiriéndose a un Tenerife que le planteó un proyecto convincente. «Para un jugador como yo, que viene de Segunda B, este es un club al que me puedo adaptar bien. No hubo muchas dudas». Es más, aseguró que inicia esta etapa de su carrera con la intención de «ser protagonista» y sin ponerse «ningún techo». «Vengo a por todas», insistió deseando «aportar todo» lo que ha aprendido y lo que «vaya aprendiendo» a las órdenes de Luis Miguel Ramis, con el que coincidió en la temporada 17/218 en el Almería. «El míster ya me conoce. Debuté en Segunda División y entrené mucho tiempo con él, así que sí fue un factor importante a la hora de firmar, lo mismo que Juan Carlos, que me siguió durante mucho tiempo para ver mi evolución», explicó.

«Llego en un momento muy bueno, tenía ganas de dar este paso», concluyó Álex Corredera.