El séptimo fichaje del Club Deportivo Tenerife con vistas a la temporada 2021/2022 es Sergio González Martínez (14/5/1997, Cartagena), un mediocentro defensivo y también central que reforzó al equipo blanquiazul durante la segunda vuelta de la pasada campaña, cedido por el Cádiz CF. Ahora regresa pero en propiedad. Lo hace después de haberse desvinculado del club gaditano y firmar un contrato de tres años de duración con la entidad tinerfeña.

Antes que Sergio se unieron al proyecto diseñado por Juan Carlos Cordero el portero Juan Soriano, el lateral derecho Jérémy Mellot, el central José León, los centrocampistas Míchel Herrero y Álex Corredera y el atacante Elady Zorrilla.

Sergio manifestó, en los medios de comunicación del Tenerife, que tenía "muchas ganas" de volver a la Isla. "He estado pensando todo el tiempo en ello, así que estoy feliz y tengo muchas ganas de afrontar esta nueva etapa", comentó. Además, aseguró que el "cariño" que recibió durante los meses que pasó en el Tenerife fue "clave" para que quisiera volver a vestir de blanco y azul. También destacó el papel del director deportivo. "Juan Carlos ha sido una persona importante en esta operación. Si no hubiera sido por él, no habría sido posible", concluyó.