Juan Carlos Cordero, director deportivo del Tenerife, advirtió el pasado jueves, en la presentación de Juan Soriano y José León, que entre sus planes entraba la incorporación a la plantilla de un centrocampista, independientemente del tiempo de baja que deba cumplir Javi Alonso por su lesión en la rodilla derecha. Dicho y hecho. Tres días más tarde, el club anunció el fichaje por dos temporadas de Miguel Alfonso Herrero Javaloyas (29/7/1988, Burjassot), un futbolista formado en el Valencia con un amplio recorrido en Primera (172 partidos) y Segunda (127), y que se encontraba sin equipo tras quedar desligado del Valladolid el pasado 30 de junio.

Con este refuerzo, Luis Miguel Ramis podrá combinar la savia nueva aportada por el canterano Javi Alonso y por Álex Corredera con la veteranía del capitán Aitor Sanz y del recién fichado Míchel, que es como se conoce al, desde ayer, centrocampista del Tenerife.

Con la ilusión de un niño

Ya como blanquiazul, Míchel se mostró «muy ilusionado» con la nueva etapa que comienza, a pocos días de cumplir 33 años de edad. «Tengo ganas de ponerme a las órdenes del entrenador, estar con los nuevos compañeros e integrarme cuanto antes», dijo a los medios de comunicación del Tenerife.

La «experiencia» que tratará de aportar no está reñida con la «ilusión» que siente, comparable a la de «un niño». Y es que, por lo que dijo, le entusiasmó el proyecto que le planteó Cordero. El valenciano no dudó «ni un segundo» en darle al dirigente una respuesta positiva, aunque había recibido «bastantes ofertas» de España y «de todos lados» tras entrar en el mercado como jugador libre. «Pero el interés de Juan Carlos fue impresionante y a veces los futbolistas tenemos que valorar más esas cosas, así que no lo dudé ni un segundo y dije: para allá que voy».

Y para acá viene el sexto fichaje del verano. Con el armazón defensivo reforzado gracios a las incorporaciones del portero Juan Soriano, el central José León y el lateral derecho Jérémy Mellot, la fase de crecimiento también ha servido para mejorar las prestaciones en demarcaciones de otro corte. El primero en firmar fue el centrocampista de creación Álex Corredera y el penúltimo, un extremo izquierdo que también se desenvuelve en la mediapunta llamado Elady Zorrilla. Ahora, Míchel aumentará la necesaria carga de oficio en el centro del campo. Su perfil siempre fue ofensivo, tal como demuestran sus números. Llegó a marcar 13 tantos con el Hércules en Segunda División o cinco en la campaña del último ascenso del Valladolid a Primera, categoría en la que no faltó a su frecuente cita con el gol –dos en la 20/21–, aunque con una producción menor.

Todos en propiedad

Ni una cesión, de momento. Los seis fichajes anunciados por el Tenerife tienen el factor común de pertenecer al club blanquiazul a todos los efectos. Corredera y Soriano firmaron contratos de tres años de duración, mientras que José León, Jérémy Mellot, Elady y Míchel se comprometieron por dos cursos.

De las trece incorporaciones que sumó Cordero al Tenerife la campaña pasada, contando también la ventana de enero, siete fueron a préstamo (Vada, Folch, Sol, Wilson, Zarfino, Sergio y Valera), dos aceptaron la propuesta hasta el 30 de junio (Kakabadze y Serantes) y solo cuatro siguen con contrato con el club: Carlos Pomares, Nono, Manu Apeh y Jacobo.

¿Posición cerrada?

Los perfiles ofensivos del centro del campo parecen cubiertos con la llegada de Míchel, pero se espera que Cordero complete esa zona del campo con un futbolista de tipo defensivo. El mejor situado es Sergio González, jugador del Cádiz que se unió al Tenerife cedido en enero de 2021 para media temporada.