Llegó la primera prueba de la pretemporada para el Tenerife. A menos de un mes para el debut en la Liga 2021/2022 –con la visita al Fuenlabrada programada para el 15 de agosto–, el equipo de Luis Miguel Ramis entró ayer en calor aproximándose a una situación real de competición. Un partido con casi todos los ingredientes para ir empezando, un test realizado en casa, en un buen campo (Top Training), con un sparring de Prefrente y sin rodaje en este verano, el Águilas... Si de los amistosos se suelen sacar pocas conclusiones, del primero y con una diferencia tan clara de categorías, quizás algo menos.

El Tenerife ganó. Lo hizo transformando su superioridad en goles durante la segunda parte. Ante un Águilas ordenado y concentrado en el trabajo defensivo –bastante hizo el conjunto entrenado por Roberto Martín–, el Tenerife pasó de completar una primera parte de dominio sin pegada a añadir el acierto tras el descanso. No debió ser casualidad que establecieran esa diferencia los futbolistas profesionales de la plantilla. Ramis optó por hacer coincidir en el primer tiempo a diez canteranos y al portero debutante Juan Soriano. Ahí, a los jóvenes blanquiazules les faltó algo para terminar de romper el bloque defensivo del Águilas: velocidad en la circulación, precisión en el último pase, puntería en el remate... Con Elliot Gómez ejerciendo el liderazgo ofensivo por momentos, el Tenerife completó los primeros 45 minutos sin poder batir a Tana. Mucho mérito tuvieron los adejeros.

Pero la tendencia acabó por tener su reflejo en el resultado. Tras el intermedio entraron al campo futbolistas como Dani –sin trabajo para él–, Carlos Pomares, Mellot –fichaje de estreno–, Shashoua, Nono, Jorge Padilla... Y se notó. Precisamente fue el delantero de Las Playitas el que puso en ventaja al Tenerife. Definió con calidad una acción dentro del área para superar al portero (57’). Antes habían avisado Nono y Thierno. Parecía solo cuestión de tiempo.

Los blanquiazules no levantaron el pie del acelerador. Aprovecharon el momento para seguir pisando el área del Águilas, como en todo el partido, pero ahora con una mayor sensación de peligro. Así fueron cayendo más tantos.

El lateral derecho francés Mellot demostró que tiene vocación ofensiva al colar el balón en la portería con un potente disparo con la zurda (0-2, m. 61’).

Ya con Sipcic, Carlos Ruiz y Aitor Sanz en el campo –el único de los convocados que se quedó sin jugar fue el central José León, aparte del guardameta Víctor–, el Tenerife reforzó su dominio y no dejó pasar la oportunidad para ampliar su cuenta. Un dinámico Nono dejó claro que quiere apuntar alto en su segunda temporada en el Tenerife y también anotó. Y no podía faltar la aportación de un Shashoua cuya condición de jugador diferencial no sorprende. Ellos se encargaron de dejar el resultado en un 0-4 sin mucha historia que sirve de punto de partida en el calendario de amistosos.