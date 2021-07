El CD Tenerife ha presentado en sus soportes de redes sociales los detalles de su nueva campaña de abonos para la temporada 2021/22, centrada en la trascendencia del regreso de los aficionados al Estadio y en el papel que juegan con su apoyo al equipo en cada partido. "Recuperamos nuestro aliento", es el lema de esta acción que vuelve tras un año de paréntesis, con la incertidumbre de si en realidad podrá haber aforo suficiente para todos los abonados a partir de agosto. La promoción para la venta de los abonos, que será efectiva a partir del próximo lunes día 19 de julio y hasta el 13 de agosto, siempre de manera telemática o a través de cita previa.

Con un vídeo promocional que conduce el periodista Juan Carlos Castañeda desde el mismo césped del Heliodoro, el club pone énfasis en el papel trascendente de los aficionados en el recinto capitalino apoyando al equipo. Los sonidos de la grada de animación acompañan la introducción en la que se provoca un efecto impactante desde el terreno de juego, que primero hace volar una página de periódico que titular con la noticia del cierre del estadio y seguido de un tornado blanquiazul que surge del terreno de juego.

Además de este vídeo, el club ya tiene a disposición de sus abonados el dossier de las condiciones de la nueva campaña, en la que se mantienen los precios vigentes en la temporada 2019/20. Los cinco partidos no disfrutados al final de esa campaña son descontados ahora del nuevo abono para aquellos aficionados que en su momento eligieron esta opción. Los precios se mantienen y el club explica que en el caso de reducción de aforo, irán teniendo acceso a su localidad (no se admiten cambios hasta la finalización de la campaña), aquellos abonados que hayan ido solicitando estar presentes en el partido de esa semana. Si exceden las peticiones, los abonados que no puedan entrar se acogerán a la fórmula de devolución vigente para los reseñados cinco partidos del final de la temporada 19/20. En líneas generales, los precios oscilan, para nuevas altas, entre los 330 euros de Tribuna y los 110 de Popular, y en el caso de las renovaciones, van desde los 251 el más caro a los 83, el más barato, aunque están vigentes las distintas modalidades que rigieron en años precedentes.