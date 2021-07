«Mi única idea era la de venir al Tenerife, de verdad». Así de seguro estaba Elady Zorrilla de dar continuidad a su carrera fichando en el club blanquiazul tras poner fin en junio a una etapa de tres campañas en el Cartagena. El atacante jienense, de 31 años –cumplidos hace dos días–, no pasó mucho tiempo en el mercado de altas y bajas, apenas unas semanas. Recibió ofertas de equipos de Segunda División y de la Primera RFEF, y también le surgió alguna opción fuera de España, pero, por alguna razón, siempre tuvo claro cuál iba a ser su destino profesional. A pesar de contar con alguna propuesta más sugerentes desde el punto de vista económico, le dijo sí al director deportivo Juan Carlos Cordero y firmó un contrato de dos años de duración con el Tenerife.

Este miércoles, con el protagonista ya en la Isla, el club blanquiazul desveló el nombre de su quinto fichaje en este verano. Después de Álex Corredera –de baja por Covid–, Juan Soriano, José León y Jérémy Mellot, se une al grupo Elady Zorrilla, un jugador acostumbrado a moverse por todo el frente de ataque, cuyo recorrido en las categorías profesionales se reduce a la LaLiga Smartbank 2020/2021, a la que llegó con el Cartagena y en la que marcó siete goles en 40 partidos.

Antes, su techo había estado en Segunda B (Jaén, Mancha Real, Murcia y Cartagena), normalmente con números que lo acercaban a un escalón superior (19 goles en la 2018/19). De hecho, el Tenerife se planteó su fichaje hace dos veranos, pero prefirió no pagar el traspaso que le exigía el Cartagena.

Ahora, sin ese obstáculo, los dos caminos han llegado a coincidir. Y Elady está encantado de poder pertenecer al Tenerife, club en el que espera vivir experiencias únicas. Por lo pronto, le atrae la idea de comprobar desde dentro cómo se vive el fútbol en la Isla. Tiene sus referencias y no le asusta la presión. «Se nota la repercusión que tiene este club y cómo es la afición», contó en los medios de comunicación del Tenerife. «Sé que esta afición es muy pasional, y que lo es para lo bueno y para lo malo», añadió dispuesto a entrar en esa corriente de entusiasmo casi constante. «Me gusta eso», dijo, preparado para «ir en volandas si las cosas van bien» y soportar las críticas si los resultados no acompañan. «Es lo que hay, somos futbolistas y lo acepto».

Para poner de su parte, garantizó el «trabajo que siempre» ha intentado ofrecer en cada equipo, pero también su oficio como atacante. Con Elady, Luis Miguel Ramis tendrá soluciones para casi todo. «Puedo jugar en la mediapunta, en la banda, en la punta si se da... Me siento bastante cómodo en las tres posiciones. Me da igual, me adapto a todo», explicó.

Polivalente y también ambicioso. Elady no ocultó sus aspiraciones y confesó que no quiere colgar las botas sin jugar en Primera División; y considera que su recién iniciada estancia en el Tenerife le podría facilitar la conquista de ese sueño. «Me gustaría debutar algún día en Primera, si pudiera ser. De ilusiones se vive y creo que estoy en un club que puede dar ese salto», opinó Elady muy seguro de su mensaje. “Nunca se renuncia a nada», insistió con la «ilusión de un chiquillo» y deseando empezar a «disfrutar de grandes cosas».

Por todo esto, no sorprende que le pidiera a su agente, Joaquín Vigueras, que rechazara otras ofertas. «Le dije que mi única idea era venir a Tenerife. Tenía la sensación de que podía disfrutar por cómo se vive aquí el fútbol», afirmó un ambicioso y convencido Elady.