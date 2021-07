Parece que el destino le tiene reservada a Eladio Zorrilla Jiménez una etapa de su carrera deportiva en el CD Tenerife. El futbolista andaluz, de 31 años de edad –los cumplió ayer–, fue uno de los objetivos de la entidad blanquiazul hace dos veranos, pero el director deportivo de ese entonces, Víctor Moreno, no consiguió que se desvinculara del Cartagena para que se uniera al equipo entrenado por Aritz López Garai. El club que tenía los derechos del atacante, pedía una cantidad por el traspaso y la operación no cuajó. Ahora, dos campañas más tarde, Elady, que es como se le conoce, vuelve a cruzarse en el camino del Tenerife. Está libre, en el mercado, después de no renovar su contrato con el club de Cartagonova.

Debutó en Segunda el curso pasado, con el Cartagena, jugando 40 partidos y aportando 7 goles

Pero un futbolista que participa en 40 partidos de la Liga 2020/21 y que aporta siete goles en ese mismo campeonato, siendo un debutante en Segunda División, no cae en el olvido para los encargados de diseñar nuevas plantillas. De hecho, el nombre de Elady ha sido relacionado con varios equipos de esta categoría y también de la recién creada Primera RFEF. La prioridad de Zorrilla pasa por seguir jugando en LaLiga Smartbank. Y todo indica que no le faltarán opciones: Tenerife, Real Oviedo, Sporting, Alcorcón... Un escalón por debajo estaría esperando el Deportivo. Pero Elady prefiere no dar ese paso atrás. Ya tuvo recorrido suficiente en la Segunda División B, de seis temporadas con el Jaén, Mancha Real, Murcia y un Cartagena en el que destacó durante tres campañas.

Zorrilla es un futbolista de corte ofensivo que se desenvuelve como delantero y también en el costado izquierdo. Ofrece soluciones en el frente de ataque y aporta goles; siete en su estreno en Segunda (2020/21) y otro en la Copa. Pero sus números fueron mucho mejores en otras campañas. Por ejemplo, en la 18/19 anotó 21 tantos con el Cartagena (Segunda B).

El director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, necesita reforzar varias demarcaciones. Después de fichar al portero Juan Soriano, al lateral derecho Jérémy Mellot, al central José León y al volante Álex Corredera, mucha de la tarea que tiene pendiente se concentra cerca del área contraria. El Tenerife se quedó sin Suso Santana, que optó por retirarse, y también sin su máximo goleador en el ejercicio pasado, Fran Sol. Tampoco continuó el cedido Germán Valera. Y los que están, no partirían como titulares fijos: jugadores como Joselu, Apeh o Jacobo podrían cambiar de equipo durante el verano, con la carta de libertad o cedidos, según cada caso. La necesidad de aumentar el potencial ofensivo de la plantilla sitúa a Elady Zorrilla como una alternativa interesante para el Tenerife. Dos años después de un intento frustrado, podría ser blanquiazul.

El CD Tenerife dio a conocer ayer el diseño del uniforme principal que lucirán los futbolistas en los partidos de la temporada 2021/2022. El primer capitán de la plantilla, Aitor Sanz, ejerció de modelo para mostrar la prenda de la marca Hummel. En la camiseta blanca destacan los detalles en azul en el cuello y las líneas verticales del mismo color en los hombros, las mangas y los costados.