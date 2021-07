“Quería comunicar que hace unos días di positivo en Covid-19 y, siguiendo las medidas sanitarias, he estado aislado y recuperándome. Estoy bien, deseando volver al trabajo y unirme a mis compañeros cuanto antes”. Con este mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Álex Corredera desveló el motivo por el que no ha podido iniciar la pretemporada con su nuevo equipo, el CD Tenerife. Es más, el centrocampista gerundense ni siquiera llegó a viajar a la Isla a comienzos de la pasada semana para sumarse al plantel blanquiazul.

Antes que Corredera, dieron el paso de contar que se habían contagiado del virus otros dos futbolistas del Tenerife. El primero que lo hizo, el jueves 8 de julio, fue Nahuel Leiva. “Quiero compartir con vosotros que he dado positivo en Covid-19 y no he podido regresar a la pretemporada con mi equipo”, publicó el hispano-argentino. Dos días más tarde fue Álex Muñoz quien contó que estaba de baja por el mismo motivo que sus compañeros. “Quería comunicar que he dado positivo en Covid con algún síntoma, y siguiendo las normas sanitarias, estoy aislado”. Eso sí, a diferencia de Corredera y Nahuel, el lateral izquierdo alicantino sí llegó a viajar a Tenerife. Es más, pasó con el resto del grupo los test PCR y serológicos el jueves, pero tuvo la sospecha de que estaba contagiado y pidió que le repitieran las pruebas, con el resultado de que sí estaba enfermo.

Un contacto estrecho.

De momento, este es el efecto que ha tenido el coronavirus en el inicio de la pretemporada del Tenerife. No obstante, hay un cuarto jugador, cuya identidad no ha trascendido, que está aislado por haber estado en contacto con un familiar que dio positivo por coronavirus.

En cuanto al caso indeterminado del que informó el club la semana pasada, se confirmó que el contraste de un segundo test PCR resultó tranquilizador, por lo que el jugador pudo unirse a la dinámica de trabajo el pasado viernes.

Un problema compartido.

En mayor o menor medida, el coronavirus se va colando en los equipos de Primera y Segunda en estas fechas, coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Ayer se anunciaron varios casos positivos. Por ejemplo, la Ponferradina añadió dos de futbolistas de la primera plantilla a los que había detectado la semana pasada, de otro jugador profesional y de un canterano.

La tendencia en el Málaga va a peor. Ya son cinco los deportistas que han entrado en cuarentena. Los dos últimos quedaron aislados ayer por haber estado en contacto con personas contagiadas. Se trata del delantero Paulino de la Fuente y del portero hispano argentino Gonzalo Crettaz. En total, el rival del Tenerife en el último partido amistoso de este verano (7 de agosto) suma cinco positivos.

También crece la preocupación en el Sporting de Gijón. Lo expresó ayer el jefe de los servicios médicos del club, Antonio Maestro a raíz de los seis casos que se han detectado, contando con el del canterano Mecerreyes, confirmado ayer. “Nos preocupa que pueda haber más contagios, por lo que llevamos el protocolo a rajatabla para evitarlo”, advirtió teniendo en cuenta la “ola de contagios con edades de riesgo” en la que entran todos los jugadores del Sporting.

Ya en Primera, el coronavirus fue noticia ayer en el Rayo Vallecano (Mario Suárez), Osasuna (David García), Athletic (Juan Artola) y Celta (Carlos Domíguez).