El Tenerife no pudo iniciar la pretemporada –analíticas y pruebas médicas, de momento– con todos los profesionales que había convocado. Dos integrantes del club ni siquiera llegaron a viajar a la Isla para pasar los test PCR y serológicos el miércoles. El motivo, haber dado positivo por Covid-19 en los últimos días de las vacaciones.

Uno de los blanquiazules afectados por el coronavirus es Nahuel Leiva, quien optó por dar a conocer lo que le había sucedido publicando un mensaje en su cuenta de Twitter. “Quiero compartir con vosotros que he dado positivo en Covid-19 y no he podido regresar a la pretemporada con mi equipo. Espero estar muy pronto de vuelta @cdtoficial”, comunicó el atacante argentino, que jugó la pasada campaña cedido en el Real Oviedo. El otro contagiado prefirió no revelar su identidad.

A primera hora de la mañana, el Tenerife anunció que “durante el tramo final del periodo sin actividad deportiva, dos integrantes del club fueron diagnosticados positivos por la Covid–19”. Además, indicó que las dos personas contagiadas aplicaron los “criterios de las autoridades sanitarias” y se encuentran aisladas en sus domicilios, presentando “buen estado”. Sin poner una fecha concreta, añade que incorporarán “a la dinámica de trabajo grupal” cuando “superen la enfermedad” y las analíticas reflejen “valores negativos”.

En cuanto a los técnicos, auxiliares y futbolistas que sí pudieron acudir el miércoles al Heliodoro Rodríguez López con el fin de pasar los test que estaban programados, el Tenerife informó de que se llevaron a cabo 63 pruebas médicas, con un balance de un único “caso indeterminado” que está pendiente de nuevas analíticas.

El Tenerife recuerda que “desde el comienzo de esta crisis sanitaria mundial”, ha aplicado “los más altos estándares de seguridad y prevención, tanto para su cuerpo técnico como para la plantilla y auxiliares, y así se continuará conscientes de la responsabilidad en la lucha contra la pandemia”.

En ese tiempo solo se llegaron a registrar dos contagios de jugadores. En concreto, de canteranos no profesionales. El primero se produjo el verano pasado, justo antes del comienzo de la pretemporada. El contratiempo mantuvo a Elliot Gómez apartado de la actividad deportiva durante unos días. Con el paso de las semanas terminó saliendo cedido al Real Valladolid B.

Más adelante, a finales de abril, fue el juvenil Ethyan González el que dio positivo. El delantero estaba en esas fechas recibiendo tratamiento de fisioterapia con los especialistas del primer equipo. Suso Santana, al ser un contacto estrecho, se vio obligado a perderse un par de partidos de Liga.