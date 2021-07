Aitor Sanz será el primer capitán de la plantilla del Tenerife en la temporada 2021/2022. Se trata de un nombramiento esperado, dado que el madrileño se había afianzado como segundo portavoz del grupo, por detrás de Suso Santana, quien, ya retirado de la práctica del fútbol, ha cedido el brazalete tras siete campañas seguidas asumiendo esa responsabilidad. La jefatura del vestuario descansará en las expertas manos de blanquiazules como Aitor, Carlos Ruiz y Dani Hernández; un trío que, como en cursos anteriores, podría convertirse en cuarteto.

De momento, Sanz será el sexto primer capitán del Tenerife en los últimos 15 años, tiempo que coincide con la trayectoria de Miguel Concepción como máximo dirigente del club. En esa década y media ha habido un poco de todo, desde la corta experiencia del argentino Andrés San Martín, que fue elegido para liderar al equipo que entrenó Bernd Krauss en los primeros meses de la temporada 2006/2007 y que se desligó del club a la mitad del curso, a la estabilidad que aportó Suso Santana.

Sanma fue sustituido por otro canterano que, como Suso, hizo historia en el representativo. A día de hoy, a Cristo Marrero se le sigue recordando como el capitán de un Tenerife que fue sentando las bases de su tercer ascenso a Primera División, con Oltra en el banquillo. Pero el de Las Zocas no continuó en el equipo tras el salto de categoría, momento en el que se produjeron movimientos en la capitanía. Bertrán, otro de los protagonistas del éxito que se coronó en Montilivi, ejerció esa función durante dos campañas, las dos con signo negativo, dado que el equipo enlazó un par de descensos.

Ya en Segunda B, el Tenerife tiró de la veteranía de Sergio Aragoneses, el portero con más partidos en la historia del club. El pontevedrés fue el capitán en el retorno a la Segunda División, bajo la supervisión de Álvaro Cervera. A raíz de su inesperada salida del club, en enero de 2014, se abrió el paso para que Suso terminara por colocarse el brazalete. En las últimas campañas formó alianza de Aitor, Carlos Ruiz y Dani Hernández.

Aitor Sanz: “Es un orgullo tremendo”

Aitor Sanz ya sabe lo que es ser el primer capitán de un equipo. Lo fue, por ejemplo, del Real Oviedo, el club del que salió para firmar con el Tenerife en el verano de 2013. Ahora se estrena en el Tenerife, aunque tampoco es que sea un novato desempeñando esta función. De hecho, llevaba cinco campañas siendo el segundo portavoz del grupo. En cualquier caso, ayer contó a los medios de comunicación del club que la capitanía del Tenerife representa “un orgullo tremendo” para él. “Me toca ser el primer capitán y es un orgullo tremendo”, aseguró el centrocampista madrileño, que cumplirá 37 años en septiembre. “¿Quién me iba a decir, cuando vine al club en 2013, que iba a llegar a esta situación? Estoy orgulloso y encantado, y tengo ese punto de responsabilidad extra que te da ser el capitán de un equipo como el Tenerife”, añadió Aitor, quien no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras a Suso. “Él seguirá siendo nuestro capitán, aunque lamentablemente no va a poder estar dentro del campo con nosotros. Pero fuera tendrá un papel importante para el club y para la plantilla”, dijo sobre el nuevo adjunto a la dirección deportiva.