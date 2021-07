Aunque no será hasta este viernes por la tarde cuando los futbolistas entren en contacto con el balón, ya puede darse por inaugurada la pretemporada del Tenerife 21/22. Tal como estaba previsto, los integrantes del cuadro técnico liderado por Luis Miguel Ramis, los auxiliares, los futbolistas profesionales y los canteranos, pasaron ayer por la mañana en el Heliodoro las pruebas médicas de detección de coronavirus, consistentes en test PCR y serológicos. A falta de los resultados, el equipo vivió un comienzo sin sobresaltos.

La fase previa continuará este jueves con los convencionales chequeos (ecocardiograma, pruebas de esfuerzo...) en Hospiten. El siguiente paso llevará al equipo al césped. En concreto, al terreno de juego de El Mundialito, donde el Tenerife desarrollará la primera sesión del verano. Será a las 19:00 horas de mañana a puerta cerrada. La semana se completará con otra práctica en el mismo lugar, igualmente sin público, a las 10:00 del sábado. Para el domingo no hay ninguna actividad programada. De esta manera se estrenarán como blanquiazules los cuatro fichajes que ha cerrado el club con vistas a la nueva campaña: el portero Juan Soriano, el lateral diestro Jérémy Mellot, el central José León y el centrocampista Álex Corredera.

No podrá participar en los primeros entrenamientos Shaq Moore, que está concentrado con la selección de Estados Unidos para disputar la Copa de Oro de la Confacaf. Si llega a la final, su regreso a la Isla no se producirá antes del 2 de agosto. Solo 13 días más tarde debutará el Tenerife en la Liga 21/22 en la casa del Fuenlabrada.

En el nutrido grupo de jugadores que empezarán a ejercitarse a las órdenes de Ramis –hay doce canteranos no profesionales, contando a Elliot Gómez y Jorge Padilla– no estará Adri Herrera. El delantero cacereño pertenece al club blanquiazul desde el pasado verano, pero no ha entrado en su dinámica de trabajo. Tras firmar un contrato de dos años de duración, jugó cedido en el Zamora durante el ejercicio 2020/2021. Se suponía que iba a unirse ahora al plantel blanquiazul, pero no ha fue convocado ni para pasar los reconocimientos médicos ayer y hoy ni para entrenar desde mañana con el primer equipo, indicó Radio Club.

Al no tener ficha profesional, será considerado como un futbolista más del filial, cuyos jugadores están de vacaciones. En esa situación también seguirá Adri, a pesar de que él tenía la intención de descansar menos y poder vestirse de corto esta misma semana en El Mundialito. Su futuro queda menos claro que antes, ya que no se ve jugando en Tercera después de haberlo hecho en Segunda B.