Fran Sol jugará en el Éibar. Era un secreto a voces. Un delantero para un proyecto de ascenso, un valor seguro. En realidad, uno más en la relación de grandes delanteros que ha podido disfrutar el Tenerife en los últimos años. Desde que regresó al fútbol profesional, de la mano del acierto de Aridane Santana (25 dianas), el equipo siempre ha tenido un «9» de categoría, a pesar de sus repetidos fracasos en los intentos de ascender.

Fran Sol marcó 11 goles y disfrutó de la regularidad y la confianza necesarias para relanzar su carrera aquí. Le faltó disfrutar de la afición del Heliodoro, que hubiera vibrado con el desempeño de un delantero total. Lo que le ocurrió a Fran no es tan diferente de lo que pasó con sus antecesores en el ataque del Tenerife. Antes que él, la tarea rematadora del equipo le correspondió a Dani Gómez, que llegó sin ser titular en el Real Madrid Castilla y acabó llenando los ojos de los aficionados. Sus 9 goles le abrieron las puertas de la Liga Santander. En el Levante continúa. De características diferentes, Malbasic también se impulsó en el Tenerife para llegar al Cádiz. Fue el máximo goleador blanquiazul de la 2018/19 (6), aventajando a Nano (de vuelta cedido por el Éibar), que marcó 4.

Antes que Filip, el pichichi tinerfeñista fue Samuele Longo (12), que hizo una docena de goles y de vuelta al fútbol español recaló en la máxima categoría para defender al Huesca, en la segunda vuelta de la 18/19. El caso de Amath N’diayé se parece al de los jugadores que llegan sin nombre y se impulsan con una gran temporada para recalar en la categoría superior. Amath, con la ayuda de Lozano, llevó al Tenerife a un paso del ascenso. Sus 12 goles lanzaron al equipo de Martí. Luego se lesionó y no pudo acabar a su nivel. Estuvo en Primera con el Getafe y lo estará ahora con el Mallorca.

El relevo de Amath lo tomó Nano (14 goles) en la 15/16. Su explosión en el primer equipo le reportó al Tenerife el traspaso más elevado de su historia hasta ese momento. Nano también saltó del Heliodoro a un Primera, el Éibar.

Los dos primeros años de este tramo al que hacemos referencia, desde el ascenso de 2013 hasta ahora, el Tenerife se apoyó en dos excelentes delanteros que luego proyectaron su carrera en instancias superiores, sobre todo Ayoze Pérez, con sus 16 dianas de la 2013/14. Aquel año, a siete partidos del final, el equipo de Cervera era candidato a ascender. Ayoze paró su producción y el Tenerife perdió los 7 partidos.

La campaña siguiente, la 2014/15, la responsabilidad de hacer diana recayó sobre todo en Diego Ifrán, que anotó 11 tantos y se marchó al Peñarol, el equipo más potente de Uruguay.

«Ojalá pueda volver algún día»

El 29 de mayo, el delantero jugó su último partido con el Tenerife. Ayer quiso despedirse de la que ha sido su familia deportiva en un año muy difícil. «Hoy es un día triste porque me toca despedirme del Tenerife. Ha sido un año fantástico para mí y mi familia. He vuelto a disfrutar del fútbol, después de mucho tiempo lesionado y sin jugar mucho. Doy las gracias al club, entrenadores y dirección deportiva por haberme dado confianza y volver a sentir lo que es marcar goles. Me he sentido contento, aunque me queda la espinita de no haber podido disfrutar del público en el Heliodoro. Espero que no sea un adiós. Ojalá pueda volver algún día. Un fuerte abrazo y, ¡vamos ‘Tete’!», dijo Sol, con imágenes suyas y de su familia en distintas zonas de la Isla.