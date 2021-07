El grupo de CC-PNC del Cabildo critica el retraso en las obras de la iluminación del Estadio, lo que podría suponer una sanción para el club al inicio de la competición. La portavoz adjunta, Verónica Meseguer, señala que «la falta de gestión del PSOE y Ciudadanos perjudica al CD Tenerife y sus aficionados» y recuerda que «las obras tenían que haber estado finalizadas para el inicio de Liga, pero la falta de planificación y previsión ha provocado que se retrasen. El Tenerife jugará el primer partido como local el día 21 o 22 de agosto y al no tener las luces, podría ser sancionado».

Para Meseguer, es «inaudito» que Pedro Martín y Concepción Rivero “quieran vender como un éxito que las obras estarán finalizadas en septiembre” cuando su obligación era que estuvieran acabadas a mediados de agosto. Verónica Meseguer lamenta el profundo desconocimiento de la consejera de Deportes sobre el Estadio, ya que Rivero ha dicho que «desde 1986 no se había realizado un mantenimiento continuo». «Decir que el Estadio no se ha remodelado desde 1986 y que no ha tenido un mantenimiento es faltar a la verdad. El Cabildo acometió una profunda reforma, comenzando por la grada de Tribuna (88-89) y culminando con la construcción de la grada alta de San Sebastián en 2001, tras haber mejorado la de Herradura, Tribuna Baja y Anfiteatro Alta y Baja». «Llevan dos años gobernando, han tenido 15 meses el Estadio cerrado al público y ni siquiera han sido capaces de ejecutar las obras de mejora de las gradas que dejamos planificadas», añade.