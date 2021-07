El Tenerife es el equipo que más jugadores ha fichado en la Liga Smartbank, junto a Mirandés, Éibar, Ponferradina y Cartagena, en el arranque de un mercado muy precario, casi inmóvil. Los 14 clubes de la categoría que han hecho alguna incorporación se reparten 36 altas. Hay otros diez equipos que no han movido ficha, aunque en algunos de esos casos, como Valladolid, Girona o Almería, reciben de vuelta a una serie de jugadores que tenían cedidos y que refuerzan de forma considerable sus plantillas, si acaso luego tienen cobertura económica para mantener sus fichas.

Con la Eurocopa en el centro de la acción mediática, la trastienda de LaLiga casi no ha registrado movimientos. Algo más en Segunda División. De forma contraria a la costumbre de los últimos años, el Tenerife (con Mellot, Soriano, León y Corredera) se ha significado por su actividad en este frente. Es, con cuatro incorporaciones, uno de los cinco equipos que más se han reforzado en una fase inicial del mercado protagonizada por el Éibar, el nuevo rico de la categoría, potenciado por el fondo de ayuda al descenso (casi 20 millones de euros). El club eibarrés está en muchos frentes con la mejor disposición para competir y ganar la carrera por los jugadores más apetecidos, aquellos que se supone que acercan a cualquier al objetivo del ascenso. Los guipuzcoanos ya tiene en su plantilla a futbolistas que han demostrado rendimiento en la categoría, como José Corpas o Sielvas; además incorporan al lateral izquierdo Cristian Glauder y a Javi Muñoz, extinerfeñista. Sus grandes operaciones, no obstante, están por llegar: Fran Sol, Eric Gallego o Stoichkov.

La misma cantidad de jugadores, aunque de otro nivel, ha incorporado el Cartagena, que ya en enero se movió bien en el mercado para evitar el descenso. Boateng y Sergio Tejera llegan de rivales de la categoría, los dos para ocupar posiciones en el doble pivote, ambos complementarios entre sí, y Kawaya y Vázquez, se incorporan procedentes de equipos de la extinta Segunda B. Cuatro incorporaciones ha hecho el Mirandés, dos de ellas cedidos. De los cuatro nuevos en la Ponferradina destaca, por cercanía, Edu Espiau. Agus Medina (Birmingham) es otra llegada llamativa. Jugaba en el Cornellá, cedido por el club inglés, que se lo había fichado a los catalanes previamente.

Un escalón más abajo, el Málaga ha conseguido sumar a su nuevo proyecto nombres llamativos, como Jozabeb o Paulino, además de Javi Jiménez, un lateral que estaba en la agenda del Levante. Por Paulino preguntaron muchos equipos, después de su buena campaña en Logroño. Las Palmas también incorpora dos caras nuevas y la propiedad sobre los derechos de Rafa Mujica. Feriga y Unai Veiga son incógnitas, porque llegan nuevos a la categoría.

Los dos movimientos del Huesca son de jugadores destacados, Cristian Salvador y Marc Mateu. Se espera otro verano de apuestas fuertes en El Alcoraz. Lugo e Ibiza también han incorporado dos refuerzos cada uno, pero pocos conocidos en Segunda. Ahí acaba el movimiento, salvo excepciones, como la interesante incorporación de Carlos Hernández al Alcorcón, ocupando la plaza que deja José León, que defenderá al Tenerife. En Oviedo, suman a Cornud, tras su paso por Sabadell, y el recién ascendido Burgos se hace con uno de los jugadores revelación de la pasada campaña, Andy Rodríguez, el que más llamó la atención en las filas del descendido Logroñés.

Los ocho inéditos

El Sporting, que ha probado varias veces la fórmula de competir sin fichar, no ha dado ningún paso adelante, pero parece cerca de cerrar la incorporación de Kravets para su lateral izquierdo. Tampoco hay altas oficiales en las filas de un Valladolid que empezó la edificación de su proyecto de ascenso con la llegada del cuerpo técnico de Pacheta. En Pucela, con muchos cedidos que regresan, manejan recursos, casi 15 millones de euros de ayuda al descenso. Al Girona no le ha dado tiempo de ponerse manos a la obra. Su primer paso debe ser el fichaje de un entrenador, que podría ser Míchel, un técnico del estilo de Francisco, con la idea de tocar lo menos posible las bases de identidad del equipo. Habrá culebrones otra vez en relación a los jugadores franquicia que hay en esa plantilla, como Stuani. Otro equipo que recibió el impacto de caer en el playoff y no se ha movido es el Leganés. En situación similar está el Almería, que debe resolver primero la posible salida de su goleador, Umar Sadiq, por quien rechazó una oferta del Sevilla de 16 millones de euros. El goleador será traspasado, puede ser que al Villarreal, y con la parte del montante de esa operación que puede destinar a gasto deportivo, el equipo de Rubí puede ir al mercado con garantías. Menos opciones de invertir tiene el Real Zaragoza, inmerso en un proceso de cambio de propiedad. El primer movimiento a falta de confirmación es el fichaje de Peybernes, que ya jugó cedido por el Almería.

Los ascendidos

El Amorebieta, que parece decidido a nutrirse de cesiones, especialmente de su zona. El Fuenlabrada, que mantiene buena parte de su plantilla, aunque pierde algunos importantes, y Real Sociedad B y Burgos, muy cortos de movimientos, completan la nómina de equipos que no han protagonizado acciones destacadas en el mercado. Los cortos presupuestos de los recién ascendidos obligan a hacer un encaje de bolillos para evitar el regreso al escalón inferior.