A menos de una semana para que Luis Miguel Ramis empiece a dirigir los primeros entrenamientos de la pretemporada 2021/2022, el trabajo en los despachos del director deportivo Juan Carlos Cordero ha dado los frutos –en el apartado de altas– de cuatro incorporaciones, las del portero Juan Soriano, el lateral derecho Jérémy Mellot, el central José León y el centrocampista Álex Corredera. En los casi dos meses que restan de mercado, el club Tenerife espera cerrar, al menos, otros seis fichajes.

Casualidad o no, Cordero ha asegurado primero el armazón defensivo de la plantilla. Soriano competirá por el puesto de titular con Dani, que renovó su contrato por una campaña más. Y en la línea defensiva hay dos jugadores por puesto: los laterales derechos Shaq Moore –está convocado por la selección de Estados Unidos para la Copa de Oro y se unirá más tarde a la pretemporada– y Mellot; los centrales Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Alberto Jiménez y José León; y los laterales zurdos Álex Muñoz y Carlos Pomares. En teoría no cabrían más novedades en la retaguardia, pero los planes pasan por sumar un central más y prescindir de Alberto, que tiene contrato hasta junio de 2023.

En el medio también falta algún refuerzo. Podrían ser dos. Ramis cuenta con la experiencia de Aitor Sanz, la frescura de Javi Alonso, que se consolidó en el primer equipo a las órdenes del entrenador tarraconense, y la flamante presencia de Corredera. Ya sin Folch –regresó al Elche– ni Giovanni Zarfino –el club no ejerció la opción de compra que tenía sobre el uruguayo–, el centro quedaría compensado con una o dos altas.

A partir de ahí, el frente de ataque estaría sujeto a varias salidas –de ellas depende que aumente el margen para invertir en incorporaciones– y concentra fichajes cruciales, por los que el club deberá apostar fuerte y que podrían resolverse en el tramo final del mercado: los de los goleadores. Por partes. La mediapunta está bien cubierta con Borja Lasso –se espera que inicie la pretemporada con normalidad después de un año y medio lesionado– y Shashoua. En los extremos tendrían plaza fija Nono y Bermejo, mientras que Jacobo podría salir cedido –hay interés de equipos de la Primera RFEF, pero el jugador es prefiere no bajar de categoría– y Nahuel Leiva no encaja en el proyecto por una cuestión económica –estuvo cedido en el Oviedo y la solución pasaría por una desvinculación–. Por tanto, Ramis necesitaría dos atacantes más por las bandas. Finalmente, la zona de remate presenta dudas: Joselu viene de jugar poco el curso pasado y su ficha es alta, mientras que Apeh sí participó más, pero no aportó tantos en Liga. Aunque se queden en el plantel, Cordero tratará de asegurar goles con un par de especialistas. Esperando una oportunidad estarán Adri Herrera, que fue fichado el verano pasado para ser cedido al Zamora; los canteranos Jorge y Ethyan –hay otros nueve jugadores que suben de los filiales–; el extremo Elliot, de regreso tras un año a préstamo en el Valladolid Promesas...

Formado en la cantera del Real Madrid, José León se reencontrará este verano con Ramis, uno de los entrenadores que tuvo durante su etapa en el Castilla. A sus 26 años, el central zurdo madrileño pasa de consolidarse en Segunda División sumando partidos en el Fuenlabrada (19) y el Alcorcón (35), a firmar con el Tenerife un contrato de dos años de dos campañas de duración.

De la Segunda División de Francia (EA Guingamp) a la española. Jéremy Mellot (28/03/1994) se convirtió el pasado 27 de junio en el cuarto fichaje del Tenerife, con el que firmó por dos temporadas. El lateral derecho francés ocupa el puesto que dejó Otar Kakabadze y tendrá la dura competencia de Shaq. El estadounidense lo jugó casi todo la campaña pasada. Nadie sumó más minutos.

La pareja de porteros profesionales de la plantilla del Tenerife estará formada por Dani y por Juan Soriano, un sevillano de 23 años que se comprometió con el Tenerife hasta junio de 2024. Llegó a jugar 32 partidos en Segunda División con el filial del Sevilla y añadió 18 en esta categoría la pasada campaña con el uniforme del Málaga, al que se unió cedido por el club hispalense.

Con el Badajoz demostró que la Segunda División B –ahora Primera RFEF– se le estaba quedando corta. De hecho, contó con varias ofertas de clubes de LaLiga Smartabank. Pero fue el Tenerife el que consiguió hacerse con sus servicios. El centrocampista ofensivo gerundense, de 25 años y formado en la cantera del FC Barcelona, será blanquiazul las tres próximas temporadas.