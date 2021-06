El CD Tenerife se va reforzando con profesionales que pisaron el césped del Heliodoro como futbolistas locales antes de trabajar en sus oficinas. El último ejemplo es el de Suso Santana, que a partir del 1 de julio se pondrá a las órdenes de Cordero. Antes recorrieron un camino parecido Julio Durán, Toño, Quique Medina, Alexis, Ricardo León...

Casi un mes después de que se hiciera oficial el final de su carrera como futbolista profesional, a los 36 años de edad, ayer se desveló el cargo que ocupará Suso Santana dentro del CD Tenerife. Será adjunto a la dirección deportiva. A partir del 1 de julio de 2021, su jefe ya no será Luis Miguel Ramis, sino Juan Carlos Cordero. Su herramienta de trabajo será un ordenador y no un balón. El que fuera capitán de la primera plantilla hasta hace nada, pasa del césped a los despachos. Dentro del club hay más ejemplos como el suyo, de exjugadores blanquiazules que ahora trabajan en las oficinas del Heliodoro: Julio Durán, Toño Hernández, Quique Medina, Alexis Suárez, Ricardo León... y Suso.

¿Cuál será su cometido? Principalmente, Santana participará en el seguimiento de futbolistas, viajará para asistir a partidos y elaborar informes, asesorará a los fichajes recién llegados y también a los canteranos que den el salto a la primera plantilla para entrenar e incluso jugar... Cordero aseguró, en declaraciones a la web del club, que para él es “un honor” tener en su grupo de trabajo a alguien que, entre otras cosas, disputó 337 partidos oficiales con el Tenerife en diez campañas, registro que lo sitúa en el cuarto lugar de la clasificación de históricos. “Es un honor que el capitán siga dentro del club y aporte a la dirección deportiva los valores que ha estado mostrando en el campo”, comentó refiriéndose a una decisión –la de retirarse y asumir otras responsabilidades– que tomó Suso. “Estará con Toño y con Ricardo, próximo al primer equipo, a los que todavía son sus compañeros”, añadió convencido de que “para los jugadores nuevos y para los canteranos que sigan subiendo, será importante seguir teniendo cerca la referencia de Suso”, a quien le espera todo un mundo por descubrir dentro de su profesión. “Trabajará en el seguimiento de jugadores, estará con el fútbol base y con los jugadores que vengan de fuera, alternará con nosotros los viajes para ver fútbol, estará en la oficina...”, repasó el dirigente en relación a “paso adelante” que da Suso en su carrera. “Quiere crecer con nosotros y abrirse camino en los despachos, y para mí es un lujo poder estar con él”, manifestó el dirigente.

Por su parte, Santana aclaró que la oportunidad que le brindó Cordero fue “la mejor opción” que manejó al final de la pasada temporada. “Él me quería tener cerca y le doy las gracias”, apuntó ilusionado por la posibilidad de trabajar con profesionales a los que conoce bien, como Ricardo y Toño. “En estas oficinas también me siento como en casa”, contó Suso, quien hace algunos años ya se veía tomando este camino. “Me gustaba cuando era futbolista, y ahora me han dado la oportunidad de poder disfrutarlo y aprender”, afirmó Santana, que espera sacar en cuestión de meses el tercer nivel del curso de entrenadores. “Es algo que me apasiona”, declaró sin dudar que ha optado por lo que más le convenía. “Lo que quería era seguir en el club y estoy orgulloso de que haya sido así”. Se terminaron los entrenamientos, las carreras por la banda, los pases de gol... Suso abre las puertas de la oficina.

Destacó en el Tenerife de los años 70 y, a continuación, desarrolló una notable carrera en Primera División en el Atlético de Madrid y la UD Las Palmas. Regresó al club blanquiazul para entrenar al filial y, más tarde, en julio de 2017, volvió como adjunto a Juan José Rivero en el área de fútbol base. Durán es el coordinador del proyecto + Base que organiza la Fundación.

Figura esencial del Tenerife de finales de los 80 y principios de los 90. Es el segundo jugador con más partidos disputados con el equipo blanquiazul (385), por detrás de Alberto Molina. Tras su retirada llegó a ser delegado del primer equipo, segundo entrenador e incluso primer técnico. En una última etapa ha trabajado como adjunto a la dirección deportiva.

Al igual que Toño, fue titular en el Tenerife que emergió a partir de mediados de los 80 para triunfar luego en Primera. Además de jugador, ha sido casi de todo en el club: segundo entrenador, primer técnico y director deportivo –entre otros, fichó a Aitor, Carlos Ruiz y Dani y recuperó a Suso–. Hace dos años retornó al club para ser secretario técnico de fútbol base.

En octubre de 2019, el club anunció la incorporación de Alexis Suárez a su organigrama deportivo. El grancanario se ocupa del seguimiento de jóvenes valores dentro de la secretaría técnica del área de fútbol base. Alexis perteneció a la primera plantilla del Tenerife durante ocho temporadas. Vivió de cerca, entre otras cosas, la brillante etapa liderada por Heynckes.

Su caso fue parecido al de Suso. Con edad para seguir jugando, optó por retirarse en el Tenerife, club al que siguió ligado para adentrarse en la parte relacionada con la gestión deportiva. El 4 de septiembre de 2016, poco después de colgar las botas y con 235 partidos jugados como blanquiazul, entró en los despachos para unirse a la secretaría técnica de club.

Embajador del Centenario

Suso tendrá un papel destacado en muchos de los actos que organizará el club, por medio de su Fundación, con motivo del año del centenario (2022). De hecho, además de haber sido nombrado adjunto a la dirección deportiva, el exfutbolista recibió la noticia de que será Embajador de la entidad en el tránsito hacia un cumpleaños tan especial. Milagros Luis Brito, vicepresidenta del Tenerife, recordó que Suso “forma parte de la historia del club y es quien mejor puede explicar muchas cosas” que han ido acompañando al representativo a lo largo de los años, como “las dificultades, los viajes, las mezclas culturales, la diversión que supone el fútbol, la exigencia, la responsabilidad que simboliza el Tenerife...”. Luis Brito señaló que Suso será la persona adecuada para “hacer llegar ese discurso” en las charlas que se organicen.