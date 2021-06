Pedro Rodríguez (Tenerife, 28/7/1987) repasa el papel de España y de Pedri en la Eurocopa, revela sus planes en la Roma, analiza al Barcelona y habla en clave blanquiazul.

No debe ser sencillo sacar adelante en estos tiempos un campus como el que organiza su fundación. ¿Qué siente al verse rodeado en La Palmera de tantos participantes?

Para mí es una gran alegría poder estar aquí, en La Palmera, y participar en la inauguración del campus. Todos hemos pasado un año y medio muy difícil por la pandemia del Coronavirus. Puede que en Canarias la situación haya estado un poco más controlada, pero en Italia ha sido todo muy complicado. En el caso de los futbolistas, teníamos que hacernos controles PCR prácticamente a diario; y si se detectaba un caso positivo, nos concentraban en la ciudad deportiva del club durante dos semanas. Sé que en España, los compañeros han tenido que ir a los estadios ya cambiados para jugar los partidos. Y en general, las aficiones no han podido acudir a los estadios. La verdad es que ha sido una temporada complicada. Por todo esto, es muy bonito verme ahora en este evento en Tenerife, reencontrarme con toda la gente y disfrutar de este día con los niños y niñas. Mentalmente es algo que me aporta mucho. Además, es un síntoma más que te hace pensar que estamos volviendo poco a poco a la normalidad después de todo lo que hemos pasado.

Hace no mucho, uno de los alumnos de su campus fue un niño llamado Pedri González. Ahora está en la Eurocopa.

Es una alegría muy grande que un jugador como Pedri haya pasado por nuestro campus. Tiene una proyección muy buena, tanto en la selección como en el Barcelona. Está realizando un grandísimo trabajo y le deseo lo mejor. He tenido la suerte de mandarle mensajes y hablar con él. Ojalá pueda conseguir lo que logramos nosotros en la selección y también en el Barcelona, porque son experiencias inolvidables. Para empezar, espero que pueda levantar el título de la Eurocopa con España.

Aparte de ser muy buen futbolista, debe ser necesario algo más para triunfar siendo tan joven. Usted pasó por ese camino.

Se ve que es un chico muy humano y solidario. Se nota por sus declaraciones y también por su comportamiento dentro y fuera del campo. Creo que eso es muy importante. Tal como le dije en su día, más que contar con cualidades futbolísticas, que está claro que las tiene, lo importante es que se rodee de buena gente y que intente avanzar siempre por el camino correcto, sobre todo ahora que es muy joven y que se habla mucho de él. Para jugar en el Barcelona o en el Real Madrid, que son clubes muy exigentes, y también en la selección, necesitas estar siempre al cien por cien y muy concentrado. Pero la proyección de Pedri es muy buena. Ojalá siga por el mismo camino.

Futbolísticamente, ¿qué tiene Pedri? ¿Qué es lo que más le llama la atención?

Se le ven cualidades innatas. Un talento especial. Se le compara un poco con Andrés (Iniesta) por su visión de juego, por su capacidad para esconder el balón, para jugarlo, para dar pases, para llegar al área... Ya también ha hecho goles con el Barcelona. Es un futbolista con mucho recorrido y todavía puede crecer mucho más. Eso es bueno para el Barça y también para el futuro de la selección.

¿Le está gustando la selección en la Eurocopa? ¿Entendió las dudas iniciales?

En líneas generales, la estoy viendo bien. Se está criticando mucho a la selección. Es verdad que cuando no se dan los resultados, a veces viene la crítica. En el Mundial de Sudáfrica nos pasó algo parecido, porque perdimos el primer partido y recibimos muchas críticas. A partir de ahí, fuimos a más. Ellos están haciendo lo mismo. Supongo que no empezaron como querían, pero ahora veo al grupo muy fuerte. Se les ve concentrados y haciendo un gran trabajo. Ojalá logren el título.

En el Barcelona tuvo a Luis Enrique Martínez como entrenador. ¿Qué percibe del seleccionador?

Siempre hay presión, evidentemente, y más para el entrenador de la selección. Cuando los resultados no llegan o tomas determinadas decisiones, casi siempre aparece la crítica. Pero a Luis Enrique lo veo muy bien. Es un entrenador con mucha experiencia. Además, tiene mucho carácter y es ganador. Con el Barça ya ganó muchos títulos. Debe tener una ambición increíble para poder hacer algo grande con la selección.

¿Le sorprendió la lista de convocados por la que se decidió Luis Enrique con vistas a la Eurocopa?

Evidentemente, para la selección ha venido un cambio generacional de jugadores. Es verdad que ha mantenido una columna de futbolistas con experiencia, como Sergio (Busquets), Jordi (Alba) o Azpilicueta, y luego ha llamado a gente que ha completado una gran temporada, como Gerard Moreno, y otra más joven y con mucha proyección, como Pedri. En líneas generales, ha sabido hacer una buena combinación. A lo mejor a esta selección hay que darle más años y valorarla a largo plazo, porque hay mucha juventud, pero creo que tiene calidad suficiente ganar esta Eurocopa.

Partiendo de la idea de que apuesta por España, ¿qué otras selecciones serían favoritas?

Quizás, Francia por el equipo que tiene y porque viene de ganar el último Mundial. Tiene futbolistas muy fuertes y potentes, sobre todo en línea de ataque, como Mbappé, que es muy difícil de marcar, y otros como Kanté, que me parece una maravilla. Por todo esto, se les puede dar el protagonismo de ser los favoritos. Pero en estos torneos nunca sabes lo que puede pasar. Hay selecciones muy buenas y que lo están haciendo muy bien, como Holanda, Portugal... Es difícil saber cuál de todas va a ganar la final.

Usted sabe lo que es jugar esa final y ganarla. En total, suma 25 títulos con la selección y con clubes. ¿A qué más aspira?

Quizás a ganar un título en Italia con la Roma. Cuando llegas a un club nuevo, quieres ganar, hacer algo con el equipo, ayudar... Además, la Roma tiene un proyecto ambicioso y quiere mejorar. El grupo que ha entrado nuevo está invirtiendo muy bien tanto en jugadores como en los entrenadores y en infraestructuras. El club va a crecer mucho de aquí a unos pocos años. Ojalá podamos conseguir algún título.

¿Qué balance hace de su primera campaña en la Roma?

Fue una temporada difícil. No conseguimos el objetivo que nos marcamos, que era quedar entre los cuatro primeros y clasificarnos para la Liga de Campeones. También hay que tener en cuenta que fue mi primer año en Italia y que necesitaba un tiempo de adaptación. Y también que la Serie A es muy diferente a LaLiga y a la Premier League, que es donde había jugado antes (en el Barcelona y el Chelsea). La italiana es una liga más táctica, se dejan pocos espacios para los delanteros. Es más difícil en ese sentido. Pero me he encontrado muy bien y he estado muy arropado por los compañeros y por el entrenador. Eso siempre es positivo, porque te da un plus. Además, tenía ganas de probar otra competición y aprender otro idioma. Estoy muy contento por todo eso.

La Roma ha contratado a Jose Mourinho como entrenador. ¿Es estimulante para usted el reencuentro con este técnico?

Sí, tengo ganas de empezar a trabajar de nuevo con él (coincidieron en el Chelsea). El club hizo muy bien al contratar a Mourinho porque tiene mucha experiencia, es ganador. Eso es lo que estaba buscando la Roma. Es un equipo que lleva años sin ganar títulos y Mourinho tiene mucha ambición y ganas de trabajar, igual que los futbolistas. Espero que podamos hacer algo bueno entre todos.

Hábleme del Barcelona. ¿Qué análisis hace? Parece que el título de Copa supo a poco.

La afición ha estado acostumbrada a ganarlo todo y es complicado lograr títulos en este deporte y a este nivel. Hay muchos equipos muy bien preparados y muy difíciles, sobre todo en la Liga de Campeones. Pero los veo bien. Con el regreso de Laporta, el club está construyendo un proyecto muy fuerte y ganador, pero también a largo plazo y con jugadores muy importantes que ya está fichando y otros jóvenes que pueden tener un recorrido importante. A partir de ahí, van a mejorar mucho. Estoy seguro de que de aquí a pocos años van a volver a ganarlo todo, porque es un equipo espectacular. Y si Messi se queda, que espero que sí lo haga, puede tener un proyecto ganador de aquí a poco tiempo.

¿Intuye que Messi acabará renovando su contrato?

Sí. Creo que sí por cómo es él. Lo conozco muy bien como persona. Es un chico que ha crecido durante casi toda su vida en el Barcelona y ama al club. Es verdad que por el camino ha tenido algún problema, como se vio el año pasado, pero ahora ha entrado Joan (Laporta), que ha hablado mucho con él y lo convencerá para que siga. Leo está cómodo en Barcelona y ama al club. Ojalá, para el barcelonismo, todos podamos seguir viendo a Leo Messi con la camiseta del Barça.

En clave de futuro, ¿se ve en algún momento vistiendo la camiseta del CD Tenerife?

No lo sé. Por mi situación familiar es complicado que pueda estar aquí. Sí voy siguiendo al equipo cada vez que puedo. Creo que tienen que apostar por los jóvenes, que ya lo van haciendo. Esa es una buena solución para todos los clubes, porque el fútbol está ahora un poco más tocado económicamente por todo lo que ha provocado la pandemia. A partir de ahí, a crecer y a mejorar. Pero veo bien al Tenerife. Ojalá tengamos la suerte de que el equipo ascienda a Primera División, que es donde merece estar.