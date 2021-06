A Giovanni Zarfino le quedan días como jugador del Tenerife. Técnicamente, su contrato de cesión se extinguirá el 30 de junio. A partir de ahí, si no firma con otro club, volverá a pertenecer a su equipo de origen, un Extremadura que competirá la próxima temporada en la Primera RFEF. Aunque no ha recibido noticias recientes de Juan Carlos Cordero, director deportivo del club tinerfeño, no tiene ninguna garantía de que no se le vaya a presentar la oportunidad de vivir una segunda experiencia como blanquiazul, siempre que sí entre en los planes de Luis Miguel Ramis. En realidad, eso es lo que le gustaría. Entretanto, uno de los grandes de su país natal, el Peñarol, cobra fuerza como posible destino para el centrocampista. Sus dirigentes llevan semanas planteándose el fichaje, sabiendo que la clave estará en la postura de la entidad de Almendralejo.

A la espera de noticias, Zarfino, de 29 años de edad –cumplirá 30 en octubre–, se recupera en Uruguay de la lesión que le impidió participar en el tramo final de la Liga 20/21. Precisamente, su trayectoria como blanquiazul quedó condicionada por los problemas físicos: una rotura muscular, un edema de partes blandas en el tobillo derecho... Tanto, que solo llegó a encadenar siete partidos seguidos al comienzo del curso –racha cortada por una expulsión– y ocho antes del 18 de abril, día en el que jugó su último partido, en el campo del Cartagena. En total, intervino en 24 encuentros (22 de Liga y 2 de la Copa) y marcó un gol.

Con Gio de vacaciones, Cordero sigue construyendo su segundo proyecto como director deportivo del Tenerife. Y entre las posiciones que quiere reforzar está la de centrocampista. De momento cuenta con el veterano Aitor Sanz, con el canterano Javi Alonso y con el recién llegado Corredera. Se supone que falta un volante más.

A Zarfino le gustaría ser el elegido. “Me encantaría tener una segunda oportunidad”, reconoció ayer en Cope. La primera no resultó del todo satisfactoria. A su tardía incorporación a la plantilla entrenada en ese entonces por Fran Fernández –se complicó su cesión del Extremadura–, se unieron sus obligadas visitas a la enfermería, situación nueva para él a lo largo de una carrera respetada por las lesiones. Pero Gio intuye que sí puede encajar en el Tenerife, y espera repetir en una Isla de la que se marchó “enamorado”. Por su parte no hay dudas. Otra cosa es que Cordero vaya en la misma dirección. Mientras, Peñarol le espera.