Una posición ya cerrada. El CD Tenerife ha hecho oficial la contratación de Juan Soriano, guardameta andaluz, para las tres próximas campañas, en concreto hasta el 30 de junio de 2024. De esta forma, la dirección deportiva que encabeza Juan Carlos Cordero concreta el segundo refuerzo para el ejercicio 21/22 a la vez que se olvida ya de un puesto específico, el de portero, que estará cubierto no solo con el sevillano, sino también con Dani Hernández, uno de los capitanes de la primera plantilla. Con este movimiento el conjunto isleño descarta igualmente la continuidad de Jon Ander Serantes que, llegado en el pasado mercado invernal, apenas disfrutó de minutos hasta la recta final de la competición.

Para Juan Soriano Oropesa (23/08/1997, Benacazón, Sevilla) la que va a vivir con el cuadro tinerfeñista no será su primera experiencia en LaLiga Smartbank, toda vez que el pasado ejercicio ya defendió los colores del Málaga CF, donde disputó un total de 20 encuentros, 18 de ellos de competición liguera y dos de Copa del Rey. Lo hizo en calidad de cedido del Sevilla FC, club en el que se formó para jugar, también a préstamo, en el CD Leganés, de LaLiga Santander, en el ejercicio 19/20, cuando totalizó 14 encuentros. También disputó con el cuadro hispalense cuatro encuentros en la máxima categoría nacional, a lo que se añaden seis partidos de la Copa del Rey y uno en la Europa League. Previamente –temporada 18/19– se había convertido en un fijo en los esquemas del Sevilla Atlético, jugando 26 partidos con el filial andaluz. Se desvinculó el martes del Sevilla.

El nuevo guardameta blanquiazul, que se caracteriza por su agilidad y unos notables reflejos, cuenta además con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, participando en seis partidos internacionales repartidos entre los combinados sub 15 y sub 16. Este pasado ejercicio alternó titularidades con Dani Barrio en una curiosa alternancia, ya que no disputó más de tres encuentros seguidos, pero tampoco estuvo en el banco más de cinco choques de manera consecutiva. En esos 18 compromisos en los que jugó los 90 minutos encajó 17 goles, entre ellos uno de Ramón Folch, con motivo del empate a uno entre el Málaga y el Tenerife en el choque celebrado en La Rosaleda correspondiente a la jornada 30. Su saldo total: siete victorias, cinco empates y seis derrotas.