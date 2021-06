Tomeu Nadal, uno de los candidatos a la portería del Tenerife, como avanzó EL DÍA, admitió ayer que el club blanquiazul se ajusta a lo que busca para su nueva experiencia tras quedar desligado del Albacete.

Nadal, que ha estado cinco temporadas en el conjunto manchego, coincidió un año y medio con el cuerpo técnico actual del Tenerife. Fue el mejor tramo de su estancia en el equipo del Carlos Belmonte, cuando se quedaron a un paso del ascenso. Con Ramis fue titular. «El Tenerife encaja sin ninguna duda en lo que me gustaría, es club histórico que lleva muchos años en Segunda, pero que ha tocado Primera e incluso ha jugado en Europa. Conozco muy bien al cuerpo técnico con el que he disfrutado durante un año y medio y sé que en lo que esté en su mano van a ir al máximo. Será un proyecto muy bueno», manifestó el portero balear, de 32 años en la Ser. Nadal aseguró que no sabe nada de su futuro, «pero ojalá que se resuelva pronto. El mercado se mueve poco, pero es bueno saber donde voy a jugar lo antes posible porque hay que organizar una mudanza con la familia», añadió el meta, que ya ha hablado con el Tenerife sobre la posibilidad de recalar en la Isla.