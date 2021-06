El Tenerife trabaja en darle salida a varios jugadores con el fin de habilitar cantidades económicas que permitan empezar a incorporar a los objetivos de la nueva temporada. El club se ha encomendado a la capacidad de gestión de su director deportivo, Juan Carlos Cordero, en la difícil tarea de liberar fichas de jugadores con contrato en vigor. Los primeros que están en la rampa de salida son Joselu Moreno y Alberto Jiménez.

El club ya ha comunicado a los dos futbolistas que no cuentan en el próximo proyecto, según avanzó la Cadena Ser. El problema es que ambos futbolistas tienen contrato en vigor y cobran cantidades que no son sencillas de encajar en otra plantilla de la categoría. Joselu, que quedó renovado tres temporadas al final de su cesión desde el Real Oviedo, está vinculado al Tenerife hasta junio de 2023 y tiene una de las fichas más elevadas del plantel. Su situación es de las más complicadas, porque se trata de un jugador que en marzo cumplió 30 años y que viene de una temporada con el significativo dato de no haber marcado ni un solo gol. Encontrar un destino para el futbolista, en España o fuera, es una de las tareas más complejas.

Con Alberto hay otra situación parecida, aunque con parámetros diferentes. A favor del majorero está su versatilidad, su edad, solo tiene 28 años y su sueldo, que no es tan elevado como el de Joselu. Lo curioso de su caso es que el propio Cordero anunció el año pasado su ampliación de contrato, como una gran operación para el Tenerife. Ahora hay que buscarle un destino porque le quedan dos años de contrato, si el jugador quiere. Es obvio que el affaire nocturno de noviembre lastró a un futbolista que ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido en el equipo.

El plan del Tenerife pasa por acertar con los fichajes, pero la única vía es generar una cobertura económica a través de las rescisiones. En el club califican el reto de Cordero este verano como una labor inmensa. Si consigue liberar fichas tan altas, habrá margen de maniobra. En caso contrario, después de 15 meses sin un solo ingreso directo, el presupuesto para inversiones se va a resentir de manera notable. Hay más jugadores que dejarán su sitio, al margen de Suso Santana, pero salvo el caso de José Naranjo y Nahuel, no son de este elevado caché.

Naranjo y Nahuel, los otros dos

Los otros dos futbolistas con cartel de transferibles o en vías de rescisión son Nahuel Leiva y Jose Naranjo, tal como avanzó EL DÍA. Ambos vuelven de cesión y son inasumibles en la idea de plantilla que tiene Cordero para la próxima temporada. En especial, el andaluz. Es un jugador con un contrato muy alto para el Tenerife. Tiene un año más y ha perdido gran parte del cartel que llegó a tener después de triunfar en el Nástic. A su favor, la edad, cumple 27 años en julio. El caso de Nahuel (24) es similar, aunque viene de una buena temporada en Oviedo.